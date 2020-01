Man United signaleert topkandidaat voor opvolging Solskjaer

Newcastle United mengt zich in de strijd om Paco Alcácer. The Magpies willen de spits huren van Borussia Dortmund, met aankomende zomer een eventuele permanente transfer voor dertig miljoen euro. (The Sun)

Manchester United heeft Sunderland-talent Logan Pye een vijfjarig contract aangeboden. The Red Devils hopen op deze manier het eveneens geïnteresseerde Arsenal af te troeven. (The Sun)

Aleksandar Mitrovic was in beeld bij Tottenham Hotspur en Aston Villa. De door Fulham gehanteerde vraagprijs van 47 miljoen euro heeft de twee clubs echter afgeschrikt. (Daily Star)