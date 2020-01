Eerbetoon van Neymar aan Bryant hoogtepunt in het Stade Pierre-Mauroy

Paris Saint-Germain heeft zondagavond zonder al teveel problemen afgerekend met Lille OSC. Les Parisiens waren in Noord-Frankrijk met 0-2 te sterk voor les Dogues, door twee doelpunten van Neymar. Bij de tweede treffer bracht de Braziliaanse aanvaller een eerbetoon aan Kobe Bryant, de basketballegende die zondag om het leven kwam bij een helikoptercrash.

PSG is in eigen land ongenaakbaar. Les Parisiens gaan in de Ligue 1 aan de leiding, met een voorsprong van tien punten op naaste achtervolger Olympique Marseille. De formatie van trainer Thomas Tuchel bereikte afgelopen week tevens de finale van de Coupe de la Ligue, terwijl men ook nog in de race is in de Coupe de France. Lille OSC werd afgelopen week juist geëlimineerd in de Coupe de la Ligue door Olympique Lyon en bezette voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen PSG de zevende plaats in de Ligue 1.

Lille wist het doel uiteindelijk 28 minuten schoon te houden in het Stade Pierre-Mauroy. Met een klein halfuur op de klok ontving Neymar de bal van Ángel Di Maria, waarna hij het leer in eerste instantie op fraaie wijze controleerde. Na een combinatie kreeg de Braziliaanse aanvaller de bal terug op de rand van het strafschopgebied, van waar hij doeltreffend uithaalde. Kort na rust leek Neymar het duel op slot te gooien. Hij mocht aanleggen vanaf elf meter na een handsbal van Reinildo, schoot raak en maakte vervolgens een fraai eerbetoon aan Bryant door diens rugnummer 24 uit te beelden.

Ondanks de tweede tegentreffer gaven les Dogues niet op, al lukte het de thuisploeg niet om terug te komen in de wedstrijd. PSG leek wel tevreden te zijn met de 0-2 stand, waardoor er daar geen verandering meer in kwam. Voor les Parisiens wacht nu komende woensdag andermaal een bekerwedstrijd, als het bezoek aan Pau in de achtste finale van de Coupe de France op het programma staat. De eerstvolgende competitiewedstrijd voor PSG wacht volgende week zaterdag, als Montpellier op bezoek komt.