VIDEO - Neymar draagt doelpunt voor PSG op aan overleden Kobe Bryant

Neymar heeft de vandaag overleden NBA-legende Kobe Bryant geëerd in het competitieduel van Paris Saint-Germain met Lille. De Braziliaanse vedette zette in de tweede helft de 0-2 op het scorebord vanaf de strafschopstip en droeg dat doelpunt op aan Bryant, die zondag op 42-jarige leeftijd overleed bij een helikoptercrash in Los Angeles.