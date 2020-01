Kritiek bij Rondo op Frenkie de Jong: ‘Te gemakkelijk, hij lijkt een routinier'

Barcelona ging zaterdagavond op bezoek bij Valencia met 2-0 onderuit. De Spaanse media waren na de nederlaag van de Catalanen in het Mestalla kritisch op het optreden van Frenkie de Jong. Ook Ruud Gullit levert zondagavond in het programma Rondo van Ziggo Sport kritiek op de prestaties van de 22-jarige middenvelder.

“We hebben al maanden discussies hierover”, zo begint Gullit. “Er zijn veel verhalen hoe geweldig Frenkie wel niet speelt in Barcelona en ik heb daar mijn twijfels over. Ik vind hem echt niet goed spelen en ik denk dat hij veel beter kan. In het laatste kwartier met Oranje in de wedstrijd tegen Duitsland vond ik hem heel goed. Natuurlijk kan je niet altijd zo spelen, maar op dit moment brengt hij te weinig. Het is te gemakkelijk, hij speelt als een routinier.”

“Hij komt een balletje halen, maakt een schijnbeweging. Dan tikt hij hem weer naar links of naar rechts, er gebeurt verder niets. Ik zeg dit eigenlijk ook alleen maar omdat ik weet dat hij beter kan”, vervolgt de oud-international. Tafelgenoot Sjoerd Mossou vraagt zich af of De Jong in de juiste rol wordt gebruikt bij Barcelona. “Wat is die rol dan? Hij heeft linkshalf gespeeld, hij heeft rechtshalf gespeeld”, antwoordt Gullit. “Toen Sergio Busquets er niet was, heeft hij ook centraal gespeeld. Hij moet aan de bal komen, zoals bij Oranje. In een vrijere rol, maar dit is heel moeilijk.”

“Het lijkt bijna alsof ze hopen dat Lionel Messi gewoon wat doet, maar hij wordt ook ouder. Frenkie moet beter spelen, het is niet goed genoeg. Hij is een beetje de ideale schoonzoon, het is allemaal geweldig. Maar ik heb het niet gezien”, stelt Gullit. Youri Mulder constateert dat er sprake was van een hype rond De Jong. “Soms was het gehypet, dan dacht ik: het is misschien teveel. Dan speelde hij een gewone wedstrijd en dan ging het internet zogenaamd los. Het geeft zichzelf een zes voor de eerste seizoenshelft, maar hij heeft bijna alles gespeeld.”

“Ik wil het vertrouwen geven, het is heerlijk om te kijken als hij aan de bal is. Maar ik kijk naar het resultaat. Als de passes alleen terug of breed gaan, heb je er niks aan. Er zijn momenten dat wanneer het écht moet, hij het wel doet. Dan denk ik: wat een geweldige voetballer. Maar ik heb het te weinig gezien”, besluit Gullit. De Jong speelde tot dusver 28 officiële wedstrijden voor Barcelona, waarin hij 1 doelpunt en 3 assists verzorgde.