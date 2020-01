Steven Bergwijn deelt ‘de waarheid’: ‘Er is niks van waar’

Er is zondag het nodige te doen geweest rond Steven Bergwijn. De 22-jarige vleugelaanvaller zat op eigen verzoek niet bij de wedstrijdselectie van PSV voor het duel met FC Twente (1-1), omdat er een transfer naar Tottenham Hotspur in de maak zou zijn. Bergwijn baalt ervan hoe hij is neergezet en deelt nu via Instagram ‘de waarheid’, zoals hij het zelf noemt.

“Goedenavond PSV-fans”, zo begint Bergwijn in de video. “Er is een heel hoop over mij geschreven. Ik heb het allemaal gelezen en ik vind het erg jammer dat het zo is gegaan. Er is niks van waar, ik heb nooit geweigerd om voor PSV te spelen. Dat zou ik ook nooit doen, ik ben een jongen van de club en PSV zit in mijn hart. Ik heb nooit geweigerd om voor PSV te spelen en de media verdraaien alles. Ik heb de trainer vanochtend gebeld en gezegd dat er dingen spelen, ook om toestemming te vragen.”

“We hebben een goed gesprek gehad, alles is netjes volgens plan gegaan en ik vind het jammer dat het nu naar buiten wordt gebracht alsof ik een matennaaier, een rat of een slang ben”, vervolgt de vleugelaanvaller. “Dat is helemaal niet het geval. PSV zit in mijn hart en ik heb alles netjes gedaan zoals het zou moeten gaan. Ik heb niks halsoverkop gedaan, maar juist heel netjes. Nogmaals: ik heb nooit geweigerd voor PSV te spelen. Bedankt.”

Bergwijn zou zonder toestemming van PSV zijn afgereisd naar Londen voor de onderhandelingen met Tottenham Hotspur, tot woede van algemeen directeur Toon Gerbrands. Er zou voorlopig nog geen akkoord bestaan tussen PSV en the Spurs, omdat de Eindhovenaren meer dan dertig miljoen euro verlangen. Trainer Ernest Faber gaf na afloop van het duel met FC Twente te kennen dat hij 'teleurgesteld' was in Bergwijn.