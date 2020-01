Woedende Gerbrands: ‘In dat geval stoppen wij nu de onderhandelingen’

PSV-directeur Toon Gerbrands is woedend over de gang van zaken rondom de eventuele transfer van Steven Bergwijn naar Tottenham Hotspur. De Oranje-international is ondanks een verbod van zijn club afgereist naar Londen om een overstap in gang te zetten. Volgens Veronica Inside richt de woede van de algemeen directeur zich vooral op Fulco van Kooperen, zaakwaarnemer van Bergwijn.

Bergwijn nam zondagochtend telefonisch contact op met trainer Ernest Faber en gaf aan dat hij niet wilde spelen tegen FC Twente. PSV gaf hem geen toestemming om naar Londen te gaan, maar desondanks is hij toch gegaan. Gerbrands is boos over de gang van zaken. "In dat geval stoppen wij nu de onderhandelingen", zo wordt hij geciteerd door het ANP. PSV heeft geen akkoord met Tottenham. De Engelsen willen naar verluidt dertig miljoen euro betalen, maar de Eindhovenaren azen op meer.

“Hij wilde daar graag zijn aandacht op richten. Ik heb spelers nodig die gemotiveerd zijn om er hier nog iets van te maken”, reageerde Faber tegenover de NOS op de afwezigheid van Bergwijn. De trainer is niet blij met de handelswijze van de speler. "Ik ben eerder teleurgesteld dan boos. Je moet er iets van maken. Het beste is om het seizoen hier goed af te sluiten en dan een mooie transfer te maken. Dan verlaat je de club met een goed gevoel en kun je altijd weer terugkomen. Hij heeft ook lang in de jeugdopleiding gezeten. Hij maakt een andere keuze."

Aanvoerder Ibrahim Afellay, die zondag rood kreeg tegen FC Twente en geschorst is voor het duel met Ajax van volgende week, baalt van het aanstaande vertrek van Bergwijn. “Steven is een fantastische speler, onze beste speler. Je weet dat het altijd kan gebeuren dat zo'n speler verkocht wordt. Hij heeft heel veel betekend voor de club, je moet het ook vanuit de speler zien: hij krijgt zó'n mooie kans, die zou elke speler grijpen”, aldus Afellay tegenover FOX Sports.