Keuze Erik ten Hag gekraakt bij FOX Sports: ‘Je hebt niet zoveel aan hem’

Siem de Jong was zondagmiddag in de uitwedstrijd tegen FC Groningen (1-2 nederlaag) de vervanger van de geblesseerde Hakim Ziyech op het middenveld van Ajax. De veteraan was midweeks in de TOTO KNVB Beker tegen tweededivionist Spakenburg (7-0 zege) goed voor een hattrick en kreeg vanmiddag tegen FC Groningen een nieuwe kans van trainer Erik ten Hag. De Jong kon het verschil echter niet maken en dat mag volgens Kees Kwakman en Kenneth Perez geen verrassing heten.

De Jong vormde tegen FC Groningen samen met Ryan Gravenberch en Donny van de Beek het middenveld van Ajax. Kwakman vindt het besluit van Ten Hag om met De Jong op het middenveld aan te treden niet logisch en had liever Jurgen Ekkelenkamp als vervanger van Ziyech zien spelen. "Volgens mij was Ekkelenkamp voor de winter al de vervanger van Ziyech op 10. Hij viel vorige week (tegen Sparta Rotterdam, red.) op 10 ook in voor Ziyech. Ik zeg niet dat ze vandaag met Ekkelenkamp wel had gewonnen, maar dat is in elk geval wel een speler die af en toe ook wat teruggetrokkener kan spelen."

"Nu speelden ze met zowel Siem de Jong als Van de Beek, die beiden ook nog eens heel erg diep stonden. Wat een bekerwedstrijd tegen Spakenburg dan wel niet kan doen…" Kenneth Perez kan zich vinden in de woorden van Kwakman. "Siem de Jong kwam vandaag echt uit zijn kracht te spelen. Hij moest eigenlijk de hele tijd op en neer rennen. Dat kon de Siem de Jong die we van vroeger kennen wel, maar de huidige Siem de Jong kan dat niet meer. Hij moet echt rondom de spits spelen, want hij heeft nog steeds wel het gevoel waar hij moet staan om eventueel een goal te maken. Maar als het een box-to-box-wedstrijd wordt, dan heb je niet zoveel aan Siem de Jong", aldus de Deen.

Over Gravenberch is Perez wél enthousiast. Toch heeft ook de zeventienjarige middenvelder nog wel verbeterpunten, vindt de analist. "Gravenberch is een prachtige speler om naar te kijken. Hij is een prototype Ajax-speler, die alleen maar gewend is om de bal te hebben. Hij lijkt vaak te denken: het zal wel loslopen, die pass zal wel niet komen. Dat moet hij ontwikkelen, want hij is hartstikke jong."