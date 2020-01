AS Roma maakt in derby einde aan ongekende zegereeks Lazio

Lazio heeft voor het eerst sinds 19 oktober een competitiewedstrijd niet gewonnen. Zondagavond eindigde het duel met AS Roma in een 1-1 gelijkspel. De thuisploeg kwam in de eerste helft op voorsprong via Edin Dzeko en vlak daarna tekende Francesco Acerbi op merkwaardige wijze voor de gelijkmaker. Justin Kluivert stond in de basis en werd tien minuten voor tijd gewisseld.

Lazio ging de derby in als favoriet, daar de ploeg van trainer Simone Inzaghi al elf competitiewedstrijden op rij wist te winnen, terwijl tussendoor in december ook nog eens beslag werd gelegd op de Italiaanse Supercup. Het was Roma dat na 24 minuten spelen op voorsprong kwam in een sfeervol Stadio Olimpico. Bryan Cristante had een uitstekende pass in de diepte in huis. Hij vond met een hoge bal Edin Dzeko, die de uitgekomen doelman Thomas Strakosha verschalkte en met het hoofd de 1-0 via de binnenkant van de paal tegen de touwen werkte.

Roma was de bovenliggende partij en kreeg kansen om de score verder uit te breiden. Cengiz Ünder en Dzeko kregen de bal er niet in. Lazio bleef in leven en kwam na ruim een halfuur spelen op gelijke hoogte door een curieus doelpunt. Een hoekschop kwam terecht bij de tweede paal, waarna Roma-doelman Pau Lopez de bal omhoog bokste. Hij ging daarna samen met Chris Smalling in de fout, waarna Acerbi op de juiste plek stond om de bal van dichtbij binnen te werken. In het restant van de wedstrijd kreeg Roma nog goede kansen om de Derby della Capitale naar zich toe te trekken, maar het bleef bij 1-1. Lazio blijft op de derde plaats met een voorsprong van zeven punten op nummer vier Roma.