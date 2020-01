De Ligt heeft basisplaats terug voor kraker en krijgt te maken met ex-Ajacied

Matthijs de Ligt keert zondagavond terug in de basiself van Juventus voor de uitwedstrijd tegen Napoli. De Nederlandse verdediger zat midweeks in het bekerduel met AS Roma nog negentig minuten op de bank ten faveure van Daniele Rugani. De Ligt krijgt vanavond te maken met voormalig Ajacied Arek Milik, die bij Napoli in de basis begint.

Opstelling Napoli: Meret; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski, Callejon; Milik, Insigne.

Opstelling Juventus: Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Higuain, Ronaldo