Winnend Galatasaray kent fantastische zondag dankzij overwinning Göztepe

Galatasaray heeft zondag uitstekende zaken gedaan in de Turkse top. Het elftal van Fatih Terim won met 0-3 op bezoek bij laagvlieger Konyaspor en nadert koploper Sivasspor door de zege tot op zeven punten. Sivasspor speelt maandagavond nog wel tegen Rizespor. Besiktas leed eerder vandaag een dure nederlaag op bezoek bij Göztepe: 2-1.

Galatasaray stelde de overwinning reeds veilig in de eerste helft. Ömar Bayram had als gewoonlijk een basisplaats bij de grootmacht uit Istanbul en was na 26 minuten zeer belangrijk, met de assist bij de openingstreffer van Radamel Falcao. Bayram trok de bal vanaf de linkerflank terug richting de rand van het strafschopgebied, waarna Falcao controleerde en vervolgens succesvol afdrukte: 0-1. De bevrijdende 0-2 volgde op slag van rust en kwam van de voet van Emre Akbaba, die vanbinnen de zestien met een laag schot de korte hoek vond.

Het team van Terim liep in de tweede helft nog verder weg bij Konyaspor dankzij een doelpunt van Adem Büyük en stapte zo met een comfortabele overwinning van het veld. Ryan Donk speelde net als Bayram de gehele wedstrijd bij Cim Bom. Galatasaray profiteerde optimaal van het verlies van Besiktas, eerder op de dag tegen Göztepe. Buruk Yilmaz benutte in de 38ste minuut wel een strafschop voor de Zwarte Adelaars, maar door doelpunten van Halil Akbunar en Celso Borges bleven de punten uiteindelijk toch in Izmir.