Kenneth Perez geeft Cody Gakpo uitbrander: ‘Daar word ik écht verdrietig van’

PSV liet zondagavond in eigen huis tegen FC Twente opnieuw punten liggen in de Eredivisie (1-1). Denzel Dumfries bracht de geplaagde Eindhovense formatie na een uur voetballen nog wel op voorsprong, maar Haris Vuckic zorgde in de absolute slotfase met een verwoestende uithaal toch nog voor een remise. Kenneth Perez constateert na afloop dat het sinds het ontslag van Mark van Bommel niet beter is gaan lopen bij PSV en is kritisch op Cody Gakpo.

PSV nam halverwege december na de met 3-1 verloren wedstrijd tegen Feyenoord afscheid van Van Bommel, waarna Ernest Faber door de directe naar voren werd geschoven als interim-trainer. Bij de eerste competitiewedstrijd onder leiding van Faber werd met 4-1 gewonnen van PEC Zwolle, maar daarna volgden in de Eredivisie remises tegen VVV-Venlo (1-1) en FC Twente (1-1). Tussendoor werd in de TOTO KNVB Beker wel doorgestoten ten koste van tweedivisionist GVVV (na strafschoppen), maar door een nederlaag tegen NAC Breda (2-0) is ook het bekeravontuur van PSV inmiddels al voorbij.

"Je hoopt dat het beter gaat met een interim-trainer. Maar het gaat net zo slecht, misschien wel slechter", verzucht Perez bij FOX Sports. "Eigenlijk gaat het slechter, want je verliest ook nog van NAC Breda. Het is niet fijn. Ik moet zeggen: de wil is er, ze werken hard. Het ligt nu aan het zelfvertrouwen, want natuurlijk hebben die spelers kwaliteit. Ze kunnen echt beter dan ze nu laten zien, zo hebben ze aan het begin van het seizoen laten zien."

Perez is kritisch op Gakpo, die aan het begin van de tweede helft voor eigen succes ging bij een counter. De twintigjarige flankspeler had ploeggenoot Sam Lammers eenvoudig alleen voor Twente-doelman Joël Drommel kunnen zetten, maar ging voor eigen succes en faalde uiteindelijk in de afronding. "Daar word ik écht verdrietig van. Hij is een speler waarvan ik denk: hij snapt het wel", aldus de Deense analist. "Hij doet alles goed, haalt de bal terug en moet hem nú geven. Dat hij die bal niet geeft…"

Lammers reageerde zichtbaar geïrriteerd op de actie van Gakpo en daar kan Perez' collega-analist Kees Kwakman zich alles bij voorstellen. "Ik zou hetzelfde reageren als Lammers. Lammers maakte tot drie keer toe een wegwerpgebaar. Onze commentator had zijn vraagtekens bij die wegwerpgebaren, maar natuurlijk moet hij dat doen. Lammers kan alleen voor de goal gezet worden en Lammers zit ook nog in een situatie waarin hij weer een goal wil maken en belangrijk wil zijn voor PSV, na een blessure."