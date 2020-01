PSV geeft voorsprong uit handen na rode kaart Ibrahim Afellay

Een rode kaart van Ibrahim Afellay is PSV zondag duur komen te staan tegen FC Twente. De aanvoerder van de Eindhovenaren verliet het veld bij een 1-0 voorsprong. Met een man meer groeide het vertrouwen bij de bezoekers en vlak voor tijd was het Haris Vuckic die met een prachtig doelpunt voor de 1-1 zorgde. Door het gelijkspel blijft PSV op de vijfde plaats in de Eredivisie.

Sam Lammers begon in de punt van de aanval bij afwezigheid van Steven Bergwijn. Laatstgenoemde lijkt zijn laatste wedstrijd voor PSV gespeeld te hebben, daar hij hard op weg is naar Tottenham Hotspur. Hij ontbrak zondag in de wedstrijdselectie aangezien hij bezig is met een transfer naar de Engelse topclub. Aan de kant van FC Twente startte Noa Lang voor het eerst vanuit de basis. De Ajax-huurling kon in aanvallend opzicht geen potten breken, maar ook PSV liet in het eerste bedrijf weinig zien. Kansen waren schaars in de eerste 45 minuten. Cody Gakpo was er met een schot nog het dichtste bij, maar zijn inzet ging voor het doel van keeper Joël Drommel langs.

PSV controleerde de wedstrijd, al slaagde het team van Faber er maar moeilijk in om tot kansen te komen. Pablo Rosario had Lammers vrij voor Drommel kunnen zetten, maar de middenvelder zag zijn ploeggenoot over het hoofd. Het was een van de weinige momenten in een moeizame eerste helft. Na rust kreeg de thuisploeg een enorme kans om op voorsprong te komen. FC Twente had negen man voor de bal toen PSV met drie man uitbrak. Gakpo kapte Peet Bijen uit en schoot voorlangs. Lammers stond er beter voor en baalde dan ook van het besluit van Gakpo om voor eigen succes te gaan. Faber leek niet tevreden over het spel van Lammers, want met nog 35 minuten op de klok verving hij de spits ten faveure van Kostas Mitroglou.

De Eindhovenaren drongen steeds meer aan en kwamen na een uur spelen op voorsprong. Aanvoerder Afellay, die voor het eerst dit seizoen vanuit de basis startte in de Eredivisie, probeerde het met een afstandschot. Drommel had er veel moeite mee en liet de bal los, waarna Denzel Dumfries er als de kippen bij was om de 1-0 tegen de touwen te prikken. Met de voorsprong op zak werd het er niet makkelijker op voor PSV. FC Twente werd sterker en deelde wat speldenprikjes uit, maar niet meer dan dat. Wel werd de thuisploeg achteruit gedrukt en beloofde het een spannende slotfase te worden. Dat werd het helemaal toen Afellay een kwartier voor tijd tegen zijn tweede gele kaart aanliep. Hij kwam met gestrekt been in op het middenveld en moest inrukken.

Twente deed er alles aan om op gelijke hoogte te komen. Maar de Tukkers kwamen moeizaam tot kansen en scoorden al vier Eredivisie-wedstrijden op rij niet. Zondag kwam daar eindelijk verandering in, want vlak voor tijd was het Haris Vuckic die op geweldige wijze scoorde. De aanvaller van Twente haalde verwoestend uit en zag zijn inzet in de kruising achter Unnerstall verdwijnen. In de sloftfase kon het duel nog alle kanten op, want beide ploegen speelden voor de overwinning. Ritsu Doan was er nog dichtbij, maar zijn inzet werd gekeerd door Drommel.