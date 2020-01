Transfersom belooft volgens Kenneth Perez weinig goeds voor Steven Bergwijn

Steven Bergwijn staat voor een winters vertrek bij PSV. De 22-jarige aanvaller ontbreekt zondag in de wedstrijdselectie van de Eindhovenaren voor het thuisduel met FC Twente, omdat hij zijn zinnen heeft gezet op een transfer naar Tottenham Hotspur. Kenneth Perez zou het een 'absolute toptransfer' vinden voor Bergwijn, maar constateert wel dat de Oranje-international niet als absolute topaankoop wordt binnen gehengeld bij de Engelse club.

"Wat mij betreft is het voor Bergwijn een absolute toptransfer, wat mij betreft is het echt ongekend", vertelt de Deense analist bij FOX Sports. Perez constateert dat 'een halfjaar geleden Bayern München nog werd genoemd' als gegadigde voor Bergwijn en 'Tottenham natuurlijk van een ander kaliber is' dan de Duitse grootmacht. Toch is hij positief gestemd over de naderende overstap van Bergwijn.

De analist vraagt zich wel af met welke intenties Tottenham Bergwijn gaat inlijven en wijst in dat kader op de vermoedelijke transfersom die gemoeid is met de overstap. Engelse media veronderstellen dat een bedrag van 25 miljoen euro voldoende zal zijn voor the Spurs om het tot medio 2023 doorlopende contract van Bergwijn bij PSV af te kopen. "Ik weet niet welk bedrag er met de transfer gemoeid is, maar laten we zeggen dat het gaat om een bedrag van tussen de 25 en 30 miljoen euro: voor clubs als Tottenham is Bergwijn dan slechts een optie 'voor erbij'", aldus Perez.

"Het is dan niet alsof ze Harry Kane afschrijven en vol op Bergwijn gokken. Hij is voor Tottenham gewoon een extra optie", legt de oud-middenvelder van onder meer AZ en Ajax uit. "Het is dan aan Bergwijn zelf om te bewijzen dat hij zichzelf bij Tottenham in de basis kan spelen. We hebben het natuurlijk ook gezien bij Vincent Janssen, die voor een vergelijkbaar bedrag van AZ naar Tottenham ging. Maar wat mij betreft is het een absolute toptransfer voor Bergwijn." Perez zou het wel begrijpen als PSV Bergwijn voor 25 miljoen euro van de hand zou doen. "Ik vind het heel veel geld, maar niet zo lang geleden sprak ik bij PSV met algemeen directeur Toon Gerbrands en toen hadden ze hele andere bedragen in gedachten. Het blijft gissen, maar ik kan me niet voorstellen dat Tottenham 50 miljoen neerlegt voor Bergwijn."