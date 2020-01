Fabelachtige eerste treffer Maguire en aandeel Chong in zesklapper Man Utd

Manchester United heeft zondagmiddag een ware voetbalshow opgevoerd in de vierde ronde van de FA Cup. Manager Ole Gunnar Solskjaer zag zijn ploeg met maar liefst 0-6 winnen van Tranmere Rovers, de nummer 21 in de League One. Harry Maguire opende de score met een schitterend afstandsschot in de verre hoek. Het was de eerste keer dat de centrumverdediger wist te scoren in dienst van the Mancunians. Halverwege stonden de bezoekers al met 0-5 voor.

Het doelpuntenfestijn in Liverpool werd in de tiende minuut gestart, toen de mee opgekomen Maguire van net buiten het strafschopgebied wist te scoren. Het afstandsschot van de verdediger werd onderweg nog met het hoofd aangeraakt door een Tranmere-speler, waarna de bal in de rechterbovenhoek verdween. Het was het startsein voor Manchester United om aan het zelfvertrouwen te werken. Na dertien minuten was Diogo Dalot trefzeker met een knal vanaf de rechterkant van het strafschopgebied, op aangeven van Anthony Martial. Na een kwartier spelen verdween een afstandsschot van Jesse Lingard in de rechterbenedenhoek.

Tranmere geloofde op dat moment allang niet meer in een positief resultaat tegen de bezoekers uit Manchester. The Red Devils bleven gas geven en scoorden in het restant van de eerste helft nog tweemaal. Vier minuten voor rust kopte Phil Jones raak uit een afgemeten hoekschop van Andreas Pereira. In de slotminuut pikte Martial een doelpunt mee door de bal van afstand in de rechterbovenhoek te plaatsen. Derhalve gaf het scorebord halverwege 0-5 aan.

Solskjaer had hierdoor de mogelijkheid om enkele wijzigingen door te voeren. De trefzekere Martial werd in de rust vervangen door Tahith Chong. De Nederlandse aanvaller kwam echter niet tot scoren in de tweede helft van het eenzijdige bekerduel, al wist Chong wel een strafschop te veroorzaken. Hij werd in het strafschopgebied onderuit gehaald door Scott Davies, waardoor de bal op de stip ging. Mason Greenwood tilde de stand vervolgens naar 0-6 in de 56ste minuut. Manchester United speelde de wedstrijd heel rustig uit en schaarde zich bij de laatste zestien ploegen in de FA Cup.