Davy Klaassen helpt Alfred Schreuder onbedoeld met eigen doelpunt

Werder Bremen is zondagmiddag tegen een gevoelige nederlaag aangelopen. Het TSG Hoffenheim van trainer Alfred Schreuder liep in de tweede helft weg van de thuisclub en stapte met een 0-3 overwinning van het veld. Davy Klaassen eiste onbedoeld een hoofdrol op, toen de middenvelder halverwege de tweede helft een eigen doelpunt maakte. Die klap kwam Bremen in het restant van de ontmoeting niet meer te boven.

Voor Klaassen sloeg het noodlot toe in de 65ste minuut, toen Bremen nog alle kans maakte op een positief resultaat. In een scrimmage voor het doel van Bremen leek Pavel Kaderabek de bal het laatste zetje te geven voor Hoffenheim. Het was toch duidelijk Klaassen die verantwoordelijk was voor de openingstreffer van de bezoekers door bij een reddingsactie zijn eigen doelman te passeren. De formatie van Schreuder kreeg hierdoor vleugels en sloeg in de slotfase nog twee keer keihard toe.

Christoph Baumgartner verdubbelde de voorsprong van Hoffenheim tien minuten voor tijd, doordat zijn schot vanaf de linkerkant van het doelgebied in de hoek verdween. Drie doelpunten later was het pleit echt beslecht voor Bremen. Sargis Adamyan schoot raak vanaf de linkerkant van het strafschopgebied, op aangeven van Andrej Kramaric. Klaassen, die eerder in de wedstrijd ook nog een gele kaart ontving, moest derhalve een smadelijke nederlaag incasseren.