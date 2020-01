Erik ten Hag ergert zich mateloos aan Van Gangelen: ‘Jij stelt geen vragen’

Erik ten Hag baalt van de nederlaag die Ajax zondagmiddag leed op bezoek bij FC Groningen. De Amsterdammers gingen in het Hitachi Capital Mobility Stadion met 2-1 onderuit en dat betekende de derde nederlaag in de laatste vijf competitiewedstrijden. Trainer Erik ten Hag weigert na afloop te erkennen dat die reeks hem zorgen baart en stelt dat Ajax vanmiddag vooral ‘ongelukkig’ was.

Ajax won in zijn vijf laatste competitiewedstrijden van ADO Den Haag (6-1) en Sparta Rotterdam (2-1), maar de Amsterdammers verloren van Willem II (0-2), AZ (1-0) en FC Groningen (2-1). Presentator Jan Joost van Gangelen confronteert Ten Hag bij FOX Sports met die reeks. Van Gangelen vraagt zich af of die reeks Ten Hag 'zorgen baart'. "Je bent nu allerlei suggesties aan het maken", reageert de oefenmeester van Ajax mompelend en zichtbaar geïrriteerd. Van Gangelen repliceert Ten Hag door te stellen dat hij 'gewoon de statistieken erbij pakt'.

"We hebben tegen Sparta zeventig minuten lang uitstekend gespeeld. In de laatste fase kwamen we goed weg, maar toen had het al 4-0 kunnen staan", luidt het antwoord van Ten Hag. Van Gangelen: "Het is toch geen rare vraag als ik zeg dat drie van de laatste vijf duels verloren gingen? Baart het je geen zorgen?" Ten Hag: "Jij stelt geen vragen, jij doet vaststellingen. Of het me zorgen baart? Dat is een vraag. Ik vind dat we beter moeten en snel moeten opstappen. Je moet beginnen zoals je eindigt."

Van Gangelen vraagt zich vervolgens af of het gemis van basisspelers als André Onana, Daley Blind, Hakim Ziyech en David Neres 'op dit moment gewoon te veel is voor Ajax'. "Dat wil ik zo niet beamen", repliceert Ten Hag, die de verliespartij van Ajax in Groningen niet wil ophangen aan de afwezigheid van het viertal. "Deze ploeg moet ook gewoon van Groningen winnen. We hebben een andere standaard en daar moeten we snel naartoe."

"We kwamen ongelukkig op achterstand", reageert Ten Hag op de vraag waar hij 'de zeperd van jewelste' tegen Groningen met name aan wijt. "Groningen had heel veel geluk, zo kun je het ook zeggen. Dan loop je achter de feiten aan. De 2-0 idem dito, dat was ook een heel ongelukkig moment. Ik moet er wel bij zeggen dat het een hele matige eerste helft was, met een veel te laag tempo. We waren gewoon echt niet goed aan de bal. En als je dan ook nog niet thuisgeeft in de duels, dan krijg je dit."

Ten Hag had zijn manschappen naar eigen zeggen goed voorbereid op het bezoek aan Groningen. "Ze weten wat ze te wachten staat. Ze weten dat ze goed aan de bal moeten zijn en het geduld moeten hebben. Als je daar niet in slaagt, dan moet je ervoor zorgen dat je goed druk krijgt op de tegenstander en vervolgens ook de tweede ballen wint. Die tweede ballen waren in de eerste helft allemaal voor Groningen. Dan is het te weinig. Je hebt twee hele ongelukkige momenten, zoals ik net al zeg. De keren dat we wel goed druk konden zetten, creëerden we wel direct een kans. Het geluk zat ook niet mee."

Ten Hag reageert tot slot fel op de suggestie van Van Gangelen dat Ajax zich 'kennelijk niet kan wapenen' tegen de situatie dat het voetballend niet loopt en er om strijd wordt gevraagd. "Dat is onzin natuurlijk, daar moet je je tegen wapenen. Maar je moet gewoon beter aan de bal zijn. Het tempo aan de bal was veel te laag en dan speel je ze niet uit elkaar. Je krijgt dan de wedstrijd die je niet wil. Dan moet je de strijd aangaan. Maar strijd vind ik een containerbegrip. We moeten ook vooral beter aan de bal zijn en vanuit een betere veldbezetting spelen. We moeten beter in de passing zijn en betere keuzes maken daarin. Dan speel je zo’n Groningen uit elkaar. Als je dat niet doet, dan krijg je te maken met strijd."