NAC Breda kan bekerstunt tegen PSV geen vervolg geven in Deventer

Go Ahead Eagles is er zondagmiddag opnieuw in geslaagd om een wedstrijd zonder nederlaag af te sluiten. Het elftal van trainer Jack de Gier won met 1-0 van NAC Breda, waardoor de reeks zonder verliesbeurten inmiddels op 22 staat. Het oude record uit de jaargang 1917/18 stond op negentien duels zonder nederlaag. NAC, donderdag in de TOTO KNVB Beker nog met 2-0 te sterk voor PSV, begin een kwartier later aan de wedstrijd in Deventer, omdat de meegereisde supporters niet op tijd in De Adelaarshorst waren.

Arno Verschueren kreeg in de eerste helft enkele goede mogelijkheden om de score te openen voor NAC. Na acht minuten stormde de Belgische aanvoerder alleen op doelman Hobie Verhulst af, maar door problemen met de balcontrole ging de kans in rook op. Twee minuten voor rust kreeg Verschueren de bal uit de kluts voor zijn voeten, maar ook nu bleef een doelpunt voor de Parel van het Zuiden uit. Go Ahead kreeg in de eerste 45 minuten ook kansen, met onder meer Mael Corboz die een vrije trap gekeerd zag worden door NAC-doelman Nick Olij.

Martijn Berden werd in de rust afgelost door Adrian Edqvist, die in de tweede helft van waarde was voor Go Ahead. De thuisspelende ploeg wilde tien minuten na rust een strafschop, na een vermeende handsbal van Roger Riera na een schot van Jaroslav Navratil. Scheidsrechter Joey Kooij weigerde echter om de bal op de stip te leggen. Een kwartier voor het einde kregen the Eagles wel een strafschop, na een overtreding in het strafschopgebied op Maarten Pouwels. Olij ontving een gele kaart voor het neerhalen van de boomlange Go Ahead-aanvaller. Jeroen Veldmate tekende vervolgens voor de 1-0 van de club uit Deventer.

NAC ging in de slotfase op jacht naar de gelijkmaker, maar het gewenste resultaat leverde dat niet op. Jordan van der Gaag zag een afstandsschot rakelings over het doel van Verhulst verdwijnen. Kort daarna werd Sydney van Hooijdonk binnen de lijnen gebracht als vervanger van Yassin Azzagari. Pelé van Anholt schoot kort voor tijd nog in het zijnet. Go Ahead hield stand en stapte met een belangrijke overwinning van het veld.