Ajax komt te laat op gang om en loopt averij op in Groningen

FC Groningen heeft Ajax zondagmiddag een tik uitgedeeld in de strijd om de landstitel. Trainer Erik ten Hag stuurde vanwege een aantal blessures een flink gewijzigde basiself het veld in en zag zijn ploeg meer dan een uur lang ploeteren in het Hitachi Stadion. De Amsterdammers stonden toen al met 2-0 achter en slaagden er in het laatste halfuur, waarin zij zich in aanvallend opzicht wel meer lieten zien, niet meer dichterbij te komen dan de 2-1 van Donny van de Beek. De voorsprong van Ajax op nummer twee AZ is daardoor nu teruggelopen tot drie punten, terwijl Groningen naar de achtste plek in de Eredivisie stijgt.

Siem de Jong verving de geblesseerde Hakim Ziyech op het middenveld, terwijl Ten Hag wegens een lichte schouderblessure ook niet over André Onana kon beschikken. Bruno Varela nam daarom de honneurs waar in het doel en hij kon na een kwartier spelen niet voorkomen dat Kaj Sierhuis zijn eigenlijke broodheer pijn deed. Een voorzet van Django Warmerdam viel precies tussen Joël Veltman en de doelman in, waarna de bal via Sierhuis en Varela over de lijn caramboleerde. Ajax had na deze openingstreffer moeite om in een felle eerste helft een vuist te maken en tien minuten na zijn goal was er een nieuwe kans voor Sierhuis, die nu wel op Varela stuitte.

Ajax-huurling Sierhuis nam de openingstreffer voor zijn rekening

In de laatste tien minuten voor de rust drongen de bezoekers wel weer aan en dat leidde tot een bijna niet te missen kans voor Ryan Babel. De aanvaller leek op aangeven van Sergiño Dest van een meter of twee binnen te gaan tikken, maar schatte de voorzet uiteindelijk verkeerd in waardoor hij de bal compleet miste. In de tweede helft zorgde Dusan Tadic met een voorzet die maar net voor het doel van Sergio Padt langs ging bijna voor een snelle gelijkmaker. De doelman kon echter opgelucht ademen, wat een paar minuten later niet voor zijn collega aan de overkant gold.

Nadat Ryan Gravenberch de bal verspeelde op het middenveld ging Sam Schreck er aan de linkerkant vandoor en zijn pass belandde voor de voeten van Ramon Pascal Lundqvist, die met een gelukje via Lisandro Martínez raak punterde. Gravenberch moest niet lang na deze goal het veld ruimen voor Carel Eiting en Lassina Traoré kwam tegelijkertijd binnen de lijnen als vervanger van De Jong. Met de twee nieuwe krachten in het veld werd Ajax wat dreigender en via een schot en een kopbal van Babel produceerden de Amsterdammers ook het eerste echte gevaar van de tweede helft.

Met nog een kleine twintig minuten te gaan was het toch raak via een volley van Van de Beek en zijn goal betekende de aanzet voor een slotoffensief. Een inzet van Quincy Promes eindigde echter niet tussen de palen, terwijl arbiter Jeroen Manschot niet mee wilde gaan in een appel voor een penalty na een vermeende overtreding op Nicolás Tagliafico in de zestien. De grootste kans namens Ajax in de slotfase was voor Traoré, maar de invaller slaagde er niet in om een voorzet van Martínez tussen de palen te koppen. Aan de overkant viel drie minuten voor tijd overigens ook nog bijna de 3-1, toen Ahmed El Messaouidi uit een vrije trap in kon koppen. Zijn poging verdween echter naast het doel van Varela.