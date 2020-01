Willem II kan ook tegen tien man derde plaats niet heroveren

Willem II is de derde positie op de ranglijst kwijt. De seizoensrevelatie had zondagmiddag een overwinning op PEC Zwolle nodig om Feyenoord weer voorbij te steken, maar kwam niet verder dan een doelpuntloze remise: 0-0. PEC deed qua serieuze doelkansen zeker niet onder voor Willem II en bleef ook overeind nadat Thomas Lam in de slotfase een rode kaart ontving. Willem II heeft hetzelfde puntenaantal als Feyenoord, maar staat op basis van het doelsaldo vierde.

Door de 1-2 zege van VVV-Venlo bij RKC Waalwijk van zaterdagavond moest PEC winnen in Tilburg om uit de degradatiezone te ontsnappen. Gezien de topvorm van Willem II in de Eredivisie was dat een zware opgave en de ploeg van John Stegeman was meer bezig met verdedigen dan met aanvallen. PEC stond opgesteld in een compacte 5-3-2-formatie en het was voor Willem II moeilijk om daar doorheen te komen. Willem II toonde de wil om aan te vallen, maar leek tegelijkertijd bang voor een tegenstoot.

De beste kansen waren bijgevolg voor PEC. Een inzet van Lennarty Thy belandde in het zijnet, terwijl Pelle Clement na een handige beweging hoog over schoot. Tien minuten voor de pauze kreeg Thy de bal voor de voeten en schoot hij hard over de grond; doelman Timon Wellenreuther bracht redding. Ook na de pauze liet PEC zich gelden, toen Saymak een goede kans kreeg maar de bal verkeerd raakte. Gaandeweg de tweede helft groeide de irritatie bij Willem II, dat er nog altijd niet doorheen kwam.

Het ging er beter uitzien voor de thuisploeg toen Lam elf minuten voor tijd een directe rode kaart incasseerde. De verdediger trok aan de noodrem om Ché Nunnely te bedwingen en de VAR honoreerde het besluit van arbiter Erwin Blank. Willem II zette nadrukkelijker aan tegen tien man, maar kwam desondanks niet veel verder dan lange ballen. Zodoende komt men op de ranglijst qua puntenaantal op gelijke hoogte met Feyenoord, maar de Rotterdammers hebben een iets beter doelsaldo (+8 om +7).