Manchester City bereikt als allereerste magische grens van 100 doelpunten

Manchester City heeft met speels gemak de achtste finale van de FA Cup bereikt. De bekerhouder was zondagmiddag op eigen veld duidelijk te sterk voor Fulham (4-0), de nummer drie in de Championship. De formatie van manager Josep Guardiola legde in de eerste helft de basis voor de bekeroverwinning, met doelpunten van Ilkay Gündogan (strafschop) en Bernardo Silva. Door de treffer van Silva is Manchester City de eerste club uit de vijf grote Europese competities die de magische grens van honderd doelpunten heeft bereikt. Het is voor het zevende seizoen op rij dat het elftal van Guardiola minstens honderd treffers maakt in alle competities.

Fulham begon nerveus aan de ontmoeting in het Etihad Stadium, wat al na zes minuten leidde tot een strafschop voor the Citizens. Aanvoerder Tim Ream trok in zijn eigen strafschopgebied Gabriel Jesus neer en moest met een rode kaart naar de kant. Gündogan faalde vervolgens niet vanaf elf meter. Na twintig minuten spelen leek Silva de wedstrijd al in het slot te gooien. De middenvelder draaide en kapte en schoot vervolgens raak met een schot van net buiten het strafschopgebied. De bal zeilde in de verre hoek langs de kansloze doelman Marek Rodak.

Voor Fulham, met de van Huddersfield Town gehuurde Terence Kongolo in de gelederen, was het slechts tegenhouden tegen de regerend landskampioen van Engeland. De bezoekers uit Londen slaagden daar redelijk in, zonder zelf kansen af te dwingen. Manchester City, met Kevin De Bruyne en Sergio Agüero die de hele wedstrijd op bank zaten, bleef geduldig spelen en loeren op kansen op de derde treffer. Dat derde doelpunt kwam er ook in de 72ste minuut, met Jesus als afmaker. De VAR keek nog even of de aanvaller in buitenspelpositie scoorde, maar dat bleek niet het geval te zijn.

Slechts twee minuten na het doelpunt van Jesus konden de supporters van Manchester City weer juichen. Het was opnieuw Jesus met de treffer. Rodak wist een afstandsschot nog te pareren, maar de sluitpost van Fulham was kansloos op de kopbal in de rebound van de Braziliaan. Guardiola had eerder al Raheem Sterling ingebracht en gunde in de slotfase ook nog speeltijd aan John Stones en Rodri. Kongolo leek in de slotfase last te hebben en werd daardoor naar de kant gehaald door manager Scott Parker. Manchester City bekert zeer gemakkelijk verder en weet maandagavond wie de tegenstander is in de achtste finale, als de loting daarvoor is voltrokken.