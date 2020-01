FOX meldt verkoop Bergwijn; ED heeft andere informatie

Steven Bergwijn verlaat PSV en maakt de overstap naar Tottenham Hotspur, zo meldt FOX Sports zondagmiddag. Eerder werd al duidelijk dat de aanvaller niet in actie wil komen tegen FC Twente vanwege een mogelijke transfer en inmiddels lijkt de overstap niet meer af te wenden. Volgens het Eindhovens Dagblad is er echter geen akkoord en liggen vraag en aanbod 'behoorlijk uiteen'. Bergwijn zou nog geen toestemming hebben om een medische keuring te ondergaan in Londen.

Het is nog onduidelijk hoeveel PSV kan overhouden aan de verkoop van Bergwijn; de Daily Mail rept over een relatief laag bedrag van 25 miljoen euro. Afgelopen zomer was Sevilla concreet in de markt voor de buitenspeler, maar de club uit LaLiga wilde niet voldoen aan de eisen van PSV. Toen werd door het Eindhovens Dagblad nog een vraagprijs van veertig miljoen euro genoemd. Vervolgens verlengde Bergwijn in augustus zijn contract in Eindhoven.

De jonge aanvaller, 22 jaar, maakt mede door een aantal blessures een wisselvallig seizoen door. Daarnaast lijkt PSV geen kans meer te maken op de landstitel, nu de achterstand op koploper Ajax is opgelopen tot twaalf punten. Het elftal van interim-trainer Ernest Faber werd vroegtijdig uitgeschakeld in de Europa League en tot overmaat van ramp verloor PSV donderdag in de achtste finale van de TOTO KNVB Beker met 2-0 van NAC Breda.

Na de verloren wedstrijd tegen NAC liet Faber zijn onvrede blijken over de inzet van zijn spelers: zij die niet 'graag' voor de club spelen, mochten van hem 'weg'. "Ik had al het gevoel dat dat ook over Steven Bergwijn ging", reageert analist Hedwiges Maduro kort nadat FOX Sports melding maakt van de transfer. "Wij weten natuurlijk niet wat hij speelt, maar misschien was hij al bezig met een transfer. Tottenham Hotspur is natuurlijk een fantastische club voor hem. Voor PSV is het minder."