Bergwijn wil vanwege toptransfer niet in actie komen

Steven Bergwijn wil vanwege transferperikelen niet in actie komen tijdens de wedstrijd van PSV tegen FC Twente, zo meldt Voetbal International. Tottenham Hotspur jaagt op de aanvaller van PSV, bevestigen De Telegraaf en het Eindhovens Dagblad twee uur voor de aftrap. Het lijkt erop dat Bergwijn zijn zinnen heeft gezet op een transfer naar de Premier League en dat PSV in de slotdagen van de winterse markt een sterspeler kan verliezen.

Bergwijn ontbreekt volgens De Telegraaf in de wedstrijdselectie voor de wedstrijd die om 16.45 uur begint in het Philips Stadion. Hij moet bij Tottenham Hotspur het gemis van Harry Kane en het ophanden zijnde vertrek van Christian Eriksen compenseren. Bergwijn heeft een contract tot medio 2023 in Eindhoven, waardoor alle geïnteresseerde clubs met een aanzienlijke transfersom over de brug moeten komen. Eerder deze week meldde transfermarktexpert Gianluca Di Marzio nog dat een andere Engelse club, Leicester City, hengelt naar Bergwijn.

Journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad kreeg zondagochtend van PSV te horen dat er met geen enkele club een volledig akkoord is over een transfer van Bergwijn. De negenvoudig international van Oranje wordt al jaren in verband gebracht met grote buitenlandse clubs. Afgelopen zomer was Sevilla concreet in de markt voor de buitenspeler, maar de club uit LaLiga wilde niet voldoen aan de vraagprijs van PSV. Vervolgens verlengde Bergwijn in augustus zijn contract in Eindhoven.

De jonge aanvaller, 22 jaar, maakt mede door een aantal blessures een wisselvallig seizoen door. Daarnaast lijkt PSV geen kans meer te maken op de landstitel, nu de achterstand op koploper Ajax is opgelopen tot twaalf punten. Het elftal van interim-trainer Ernest Faber werd vroegtijdig uitgeschakeld in de Europa League en tot overmaat van ramp verloor PSV donderdag in de achtste finale van de TOTO KNVB Beker met 2-0 van NAC Breda.