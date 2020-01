Nainggolan pakt hoofdrol af van Young en deelt Inter nieuwe dreun uit

Internazionale heeft zondagmiddag opnieuw averij opgelopen in de strijd om de Italiaanse landstitel. Na remises tegen Atalanta en Lecce speelde de ploeg van trainer Antonio Conte ook met 1-1 gelijk tegen Cagliari, waardoor Juventus de voorsprong op Inter zondagavond bij een overwinning op Napoli kan vergroten tot zeven punten. Het was de door de Milanezen verhuurde Radja Nainggolan die in de slotfase de gelijkmaker voor zijn rekening nam en daarmee de hoofdrol afpakte van Inter-debutant Ashley Young.

Young begon meteen in de basis en de Engelsman had nog geen halfuur nodig om belangrijk te worden voor Inter. Zijn afgemeten voorzet op het hoofd van Lautaro Martínez betekende met 28 minuten op de klok namelijk al de openingstreffer in het Giuseppe Meazza. De thuisploeg dacht daarvoor na een kwartier ook al gescoord te hebben middels een fraaie kopbal van Nicolò Barella, maar die goal van de middenvelder werd afgekeurd wegens buitenspel.

Verdere kansen waren er vroeg in de eerste helft al voor Giovanni Simeone, terwijl Martínez een paar minuten voor rust alleen op doelman Alessio Cragno af mocht. Doordat de twee Argentijnen het vizier niet op scherp hadden staan, ging Inter echter met een 1-0 voorsprong de rust in. Na de onderbreking kreeg Inter via Romelu Lukaku en Stefano Sensi kansen op meer, maar de twee spelers van de thuisploeg lieten na om Cagliari verder pijn te doen. De bezoekers bleven daardoor binnen schootsafstand en tien minuten voor tijd ging het alsnog mis voor i Nerazzurri.

Nainggolan kreeg de bal op een meter of 25 van de goal voor de voeten en zijn van richting veranderde schot belandde via de binnenkant van de paal achter Samir Handanovic. Drie minuten later was er nog een uitgelezen kans voor Lukaku om zijn ploeg weer op voorsprong te brengen, maar de Belg mikte de bal net naast. In de blessuretijd volgde tot overmaat van ramp een rode kaart voor Martínez, die flink tekeerging tegen scheidsrechter Gianluca Manganiello. De arbiter was daarna de gebeten hond in het Giuseppe Meazza en werd na het laatste fluitsignaal nog flink belaagd door spelers en staf.