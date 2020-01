Vitesse stapt na furieus kwartier van FC Emmen teleurgesteld van het veld

Vitesse heeft zondagmiddag voor eigen publiek punten verloren in de Eredivisie. In de thuiswedstrijd gaf de ploeg van nieuwbakken trainer Edward Sturing een voorsprong uit handen tegen FC Emmen: 1-1. Vitesse had in grote delen van de wedstrijd de controle, maar een furieus kwartier van Emmen in het begin van de tweede helft leverde de bezoekers een punt op. Bryan Linssen en Michael de Leeuw namen de doelpunten voor hun rekening. Vitesse liet na om nummer vijf PSV te passeren op de ranglijst, voordat de Eindhovenaren aantreden tegen FC Twente.

In de tweede wedstrijd onder leiding van Sturing kende Vitesse een sterke start. De thuisploeg speelde de bal makkelijk rond en had aanvankelijk weinig te duchten van Emmen. Het overwicht resulteerde vóór de 1-0 al in meerdere kansen voor Vitesse, waarvan de grootste in de dertiende minuut voor Riechedly Bazoer was. Aan de rechterflank, iets voorbij de middenlijn, verstuurde Oussama Tannane een lange pass vooruit. Tim Matavz liet de bal slim lopen voor Riechedly Bazoer, die door passief verdedigend werk van Tom Hiariej opdook voor doelman Dennis Telgenkamp. Bazoer schoof de bal echter naast.

Net in een fase waarin Emmen iets beter in de wedstrijd leek te komen, greep Vitesse alsnog de leiding. Het was een schitterend doelpunt van Vitesse, dat begon bij stiftbal van Navarone Foor vanaf de eigen helft. De bal van Foor belandde over de defensie van Emmen, daar Glenn Bijl een verkeerde inschatting maakte en volledig mistastte. Bryan Linssen kon profiteren: hij pikte de bal op in het strafschopgebied en wipte het leer diagonaal over de uitgekomen Telgenkamp, die net te ver voor zijn doel stond: 1-0. Linssen is daardoor de enige speler met minstens twaalf doelpunten in elk van de laatste drie Eredivisie-seizoenen.

Na een halfuur dacht Matavz de marge te verdubbelen, maar zijn treffer werd afgekeurd vanwege buitenspel. Die kans was het eerste serieuze doelgevaar van Vitesse sinds de 1-0; Emmen viel ook enkele keren aan, maar kreeg met het uitvallen van Nikolai Laursen wel een grote domper te verwerken. In de tweede helft wisten de bezoekers uit een volledig ander vaatje te tappen. Het was in de openingsfase eenrichtingsverkeer naar het doel van Vitesse en de Arnhemmers kwamen meermaals goed weg. Invaller Jafar Arias trof de lat met een verwoestende uithaal, Marko Kolar miste uit een voorzet van Bijl een enorme kans, Remko Pasveer pareerde een kopbal van Sergio Peña en De Leeuw stuitte op de paal.

Emmen reeg de verdediging van Vitesse volledig open. De thuisploeg mocht van geluk spreken dat het zo lang 1-0 bleef, maar de gasten uit Drenthe kregen uiteindelijk waar ze recht op hadden. Nadat Pasveer redding bracht op een uithaal van Kolar, kopte De Leeuw binnen uit de rebound. Hoewel het doelpunt aanvankelijk werd afgekeurd, zorgde tussenkomst van de VAR ervoor dat het doelpunt terecht bleef staan. Vervolgens zakte Emmen terug en voorkwam Telgenkamp dat Vitesse er toch met de winst vandoor ging. Twaalf minuten voor tijd kopte Armando Obispo hoog door het midden; Telgenkamp haalde de bal op tijd onder de lat vandaan. Het was voor Emmen een kwestie van overleven in de slotfase en het was Vitesse dat het meest teleurgesteld van het veld stapte.