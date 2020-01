Frustratie bij Atlético loopt nog hoger op na theatrale actie van doelman

Atlético Madrid is er zondagmiddag niet in geslaagd om te winnen van laagvlieger Leganés. Los Colchoneros, die dit seizoen in 21 wedstrijden in LaLiga past 22 keer wisten te scoren, wisten ook tegen de stadsgenoot geen doelpunt te maken en moesten daardoor genoegen nemen met een 0-0 gelijkspel. Sevilla verovert de derde plek daardoor op Atlético, terwijl de achterstand op Real Madrid, dat zondagavond bij een overwinning op Real Valldolid de koppositie overneemt van Barcelona, op kan lopen tot tien punten.

Atlético wist dat het na de nederlaag tegen Levante van vorige week moest winnen om nog enigszins in het spoor van Barcelona en Real Madrid te blijven én om Sevilla onder zich te houden. De manschappen van trainer Diego Simeone slaagden er in de eerste helft echter maar mondjesmaat in om gevaarlijk te worden en moesten de eerste kans van de wedstrijd zelfs aan de bezoekers laten. Een goede redding van Jan Oblak voorkwam echter de openingstreffer van Martin Braithwaite, waarna Ángel Correa en Álvaro Morata namens de thuisploeg kansen kregen.

Tot doelpunten leidde dit echter niet en Simeone toonde zijn onvrede door Marcos Llorente in de rust te vervangen door Vitolo. Deze wijziging veranderde weinig aan het spelbeeld in de tweede helft en de oefenmeester incasseerde na een kwartier spelen ook een gele kaart wegens commentaar op leidsman Antonio Mateu Lahoz. Vitolo was met een kwartier te gaan wel betrokken bij een opvallend moment, maar nadat de invaller neerging in de zestien weigerde Lahoz Atlético een penalty toe te kennen.

In de blessuretijd liepen de gemoederen nog hoog op toen doelman Iván Cuéllar zijn tweede gele prent incasseerde, het aan de stok kreeg met Morata en er een aantal minuten over deed om het veld te verlaten. De thuisploeg slaagde er echter niet meer in om van de man meer-situatie te profiteren. Voor Leganés betekent het in het Wanda Metropolitano opgepikte punt overigens dat los Peperinos op punten gelijkkomen met Espanyol en daardoor de laatste positie verlaten. De achterstand op de veilige zeventiende plek is momenteel drie punten.