Ten Hag verrast op meerdere posities met opstelling tegen FC Groningen

Erik ten Hag heeft de opstelling van Ajax in de uitwedstrijd tegen FC Groningen bekendgemaakt. De oefenmeester wijst Siem de Jong aan als vervanger van de geblesseerde Hakim Ziyech. Een andere opvallende wijziging is de basisplek van Bruno Varela, die zijn debuut maakt in de Eredivisie. Volgens De Telegraaf zit eerste keus André Onana niet bij de wedstrijdselectie vanwege een lichte schouderblessure. Varela keepte woensdag al in de bekerwedstrijd tegen SV Spakenburg (7-0).

Het was de vraag hoe Ten Hag het gemis van Ziyech zou opvangen. De oefenmeester kon behalve De Jong ook kiezen voor bijvoorbeeld Razvan Marin, Edson Álvarez of Carel Eiting op het middenveld. De Jong en Eiting speelden woensdag sterk in de bekerwedstrijd tegen SV Spakenburg (7-0). Eerstgenoemde was goed voor een hattrick, terwijl Eiting met fraaie boogballen over de defensie aan de basis stond van de 1-0 van De Jong en de 4-0 van Lassina Traoré.

Een basisplaats voor De Jong in de competitie is echter verrassend, daar het zijn eerste is in het seizoen. Eiting is net hersteld van een zware knieblessure en het was überhaupt de vraag of hij twee keer in vier dagen in de basis had kunnen staan. Tot slot voert Ten Hag nog een wijziging door ten opzichte van de competitiewedstrijd tegen Sparta Rotterdam (2-1) van vorige week. Op de rechtsbackpositie krijgt Sergiño Dest de voorkeur boven Noussair Mazraoui.

Voor Ajax is de uitwedstrijd in Groningen het begin van een pittige reeks in de competitie: hierna volgen ontmoetingen met PSV (thuis) en FC Utrecht (uit). Ajax heeft momenteel een voorsprong van drie punten op AZ, dat zaterdagavond met 1-2 won van sc Heerenveen. Groningen staat op de tiende plek in de Eredivisie, met evenveel punten als nummer negen Heracles Almelo.

Opstelling FC Groningen: Padt; Zeefuik, Te Wierik, Van Hintum, Warmerdam; Schreck, Matusiwa, Lundqvist, Van Kaam; Sierhuis, Asoro

Opstelling Ajax: Varela; Dest, Veltman, Martínez, Tagliafico; Van de Beek, Gravenberch; Babel, De Jong, Promes; Tadic.