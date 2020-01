Juventus en Borussia Dortmund naderen deal van dertig miljoen euro

Emre Can speelde in Duitsland al voor Bayern München en Bayer Leverkusen en hier lijkt op korte termijn een derde werkgever bij te komen. Borussia Dortmund wil de middenvelder namelijk graag overnemen van Juventus en berichten uit Italië wijzen erop dat de kans groot is dan Can deze maand nog uit Turijn gaat vertrekken.

De 25-voudig international van die Mannschaft ontbreekt in de wedstrijdselectie voor het duel met Napoli van zondagavond en La Gazzetta dello Sport meldt zondag dat la Vecchia Signora en Dortmund inmiddels dicht bij een akkoord zijn. De verwachting is dat Can begin deze week zijn handtekening onder een contract in het Signal Iduna Park zal zetten.

Sarri: 'Natuurlijk is de wedstrijd tegen Napoli voor mij speciaal'

BVB gaat naar verluidt dertig miljoen euro betalen voor de middenvelder, die dit seizoen nauwelijks in de plannen van trainer Maurizio Sarri voorkomt. De middenvelder maakte, verspreid over 8 wedstrijden, pas 279 minuten in de Serie A en sprak al meerdere keren publiekelijk zijn onvrede uit over de situatie. Juventus nam Can anderhalf jaar geleden transfervrij over van Liverpool en legde hem destijds vast tot medio 2022.

Can is overigens niet de enige speler die niet van de partij zal zijn tegen Napoli vanwege een naderende transfer. Mattia De Sciglio lijkt op korte termijn met Paris Saint-Germain geruild te worden voor Layvin Kurzawa en zal zondag daarom eveneens niet spelen. Marko Pjaca is op zijn beurt dicht bij een overgang naar Cagliari.