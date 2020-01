Sparta bereikt toch nog akkoord met stadsgenoot na ‘schandalig bod’

Sparta Rotterdam heeft zich per direct weten te versterken met Jeffry Fortes, zo maken zowel de Spangenaren als stadsgenoot Excelsior zondag bekend via de officiële kanalen. De dertigjarige verdediger zou na dit seizoen sowieso al transfervrij de overstap maken naar Het Kasteel, maar speelt nu ook de tweede seizoenshelft al voor Sparta.

Deze overgang verliep niet zonder slag of stoot, aangezien Excelsior in eerste instantie niet te spreken was over het bod dat Sparta uitbracht om Fortes meteen in te lijven: “Wat Sparta biedt, is schandalig laag. Dit is gewoon respectloos”, was trainer Ricardo Moniz anderhalve week geleden duidelijk tegenover RTV Rijnmond.

“Geef dan dat bedrag. Sparta moet niet proberen om hem voor een heel klein bedrag over te nemen. Hij gaat deze zomer al en nu maken ze hem gek. Het is ja of nee. Dat kan toch in één dag? Daar hoef je niet weken overheen te laten gaan.” De twee clubs zijn nu echter, tot vreugde van Fortes, toch nog tot een akkoord gekomen: “Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat ik vanwege mijn ambities graag deze overstap nu al wilde maken”, laat hij zondag optekenen op de officiële kanalen van zijn nieuwe werkgever.

“Daarom ben ik blij dat de clubs eruit zijn gekomen. Ik kijk ernaar uit terug te keren bij Sparta, waar ik in de jeugdopleiding al gespeeld heb.” Ook Henk van Stee is te spreken over de deal en de directeur voetbalzaken is blij dat Excelsior toch medewerking heeft verleend aan een directe transfer: “Jeffry was eigenlijk onze eerste versterking voor volgend seizoen, maar nadat hij getekend had, gaf hij aan meteen over te willen stappen. Hierna zijn wij met Excelsior in gesprek gegaan en hebben we een akkoord bereikt.”