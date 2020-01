Arsenal en Everton willen deze maand nog deal met Real

Tottenham Hotspur heeft een transfersom van ruim acht miljoen euro in gedachten voor Victor Wanyama. The Spurs lijken echter met minder genoegen te moeten nemen, aangezien er nog geen serieuze gegadigden zijn. (London Evening Standard)

Rafael Brito staat in de belangstelling van een aantal grote clubs. Liverpool, Barcelona en Real Madrid azen op de jonge middenvelder van Benfica, die een transferclausule van 45 miljoen euro in zijn contract heeft staan. (Record)

Everton heeft een eerste bod van vijftien miljoen euro op Matías Vecino uitgebracht. Internazionale wenst echter twintig miljoen te ontvangen, waardoor een snel akkoord nog niet in zicht is. (Diverse Italiaanse media)