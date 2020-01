Mohamed Ihattaren slentert: ‘Faber doelt waarschijnlijk dus op hem’

Ronald de Boer heeft weinig begrip voor de felle reactie van Ernest Faber op de nederlaag van PSV bij NAC Breda (2-0), donderdagavond in de TOTO KNVB Beker. De trainer miste de 'trots en de uiterste wil' bij zijn spelers, zei hij tegen FOX Sports. "Daar begint alles bij. Speel je graag voor ons, ja of nee? Zo niet, dan graag heel snel weg", foeterde Faber. Volgens De Boer begaat de opvolger van Mark van Bommel een misstap met die uitspraak.

De analist staat 'helemaal niet' achter de woorden van Faber, vertelt hij zondagochtend bij Goedemorgen Eredivisie. "Ik begrijp niet wat hij bedoelt. Als je PSV analyseert, zie je eigenlijk spelers die juist hun best doen. Het zijn geen spelers met vedetteneigingen. Als er twee spelers zijn bij wie je het daarover kunt hebben, dan zijn dat misschien Steven Bergwijn en Mohamed Ihattaren. Maar Ihattaren is zeventien jaar. Faber kan wel zeggen 'dan ga je lekker weg', maar Ihattaren ga je natuurlijk niet wegdoen."

De Boer licht de houding uit van Ihattaren voorafgaand aan een cruciaal moment in de tweede helft tegen NAC Breda: de rode kaart van Timo Baumgartl bij een stand van 1-0. Te zien is dat Ihattaren slentert op het middenveld, terwijl NAC zich al combinerend een weg baant richting het strafschopgebied. Baumgartl trekt uiteindelijk aan de noodrem en haalt de doorgebroken Othman Boussaid neer. "Kijk even naar de houding van Ihattaren. Je zou zeggen: zet een beetje druk, help je ploeggenoten, je staat 1-0 achter. Faber doelt waarschijnlijk dus op Ihattaren, maar hij gaat die jongen natuurlijk nooit wegsturen."

Volgens De Boer zit het probleem van PSV meer in 'het spel zelf' dan in de inzet van de spelers. Hij spreekt van een gebrek aan kwaliteit in de selectie. "Er gaan zoveel simpele dingen en simpele passes fout. Er is geen zelfvertrouwen bij PSV en je moet ervoor zorgen dat de ploeg een bepaalde houvast heeft. Het heeft er helemaal niks mee te maken dat het team niet zijn best zou doen", benadrukt de analist. "Alles wordt opgehangen aan Ihattaren en Bergwijn, dat zijn de grote jongens die het moeten doen. Dat vind ik totale onzin. Ik begrijp deze uitspraak van Faber niet, het is grootspraak. Negentig procent van de spelers van PSV doen hun stinkende best. Het gaat misschien alleen om die twee, maar dat zijn je belangrijkste spelers." Zondagmiddag neemt PSV het voor eigen publiek op tegen FC Twente.