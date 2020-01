‘Ten Hag heeft mij beloofd dat hij gaat zorgen dat hij een goede speler wordt’

In Burkina Faso en bij het Zuid-Afrikaanse Ajax Cape Town is men trots op het succes van Lassina Traoré in Nederland. De deze maand negentien jaar geworden aanvaller uit Burkina Faso staat al op veertien doelpunten voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie en inmiddels kwam hij ook al enkele malen bij het eerste van Erik ten Hag binnen de lijnen. Via Rahim Ouédraogo, oud-speler van FC Twente, kwam Traoré bij de Amsterdamse club in beeld.

Ouédraogo heeft een voetbalschool in Burkina Faso en had Traoré zes jaar lang, tot zijn zestiende, als leerling. “Van kleins af aan was hij de aanvoerder van de groep. Ik wist: Lassina moet naar Ajax. Uit mijn tijd in Nederland kende ik Ajax als een goede club voor jonge talenten”, vertelt hij in gesprek met de NOS. Het feit dat oud-ploeggenoot Ten Hag nu voor de A-selectie staat, maakte het plaatje voor Ouédraogo compleet. “Erik is een trainer die jonge spelers goed kan ontwikkelen. Hij heeft me beloofd dat hij gaat zorgen dat Lassina een goede speler wordt."

Traoré mocht pas op achttienjarige leeftijd naar Nederland komen en zodoende was Ajax Cape Town zijn volgende bestemming. “Hij werd in de tussentijd bij ons gestald, want Ajax wilde hem niet laten lopen”, vertelt oud-doelman Hans Vonk, nu hoofd jeugdopleiding bij Ajax Cape Town. “Het voetbal in Zuid-Afrika kenmerkt zich doordat niemand met snelheid en precisie op doel schiet. Daardoor kon ik hier op m'n 41ste nog keepen. Lassina deed dat wel. Binnen een paar trainingen had hij het respect van zijn medespelers.”

"Je zou het niet zeggen als je hem nu ziet, maar Lassina was erg dun toen hij als zestienjarige jongen in Kaapstad binnenkwam", vertelt Vonk. Ajax stuurde een persoonlijke fysiotherapeut naar Zuid-Afrika om de aanvaller klaar te stomen en de tiener volgde ook Nederlandse les. "Bij Ajax Cape Town zijn we trots op de ontwikkeling van Lassina. Het is mooi dat iemand het vanuit Kaapstad lijkt te gaan maken bij Ajax Amsterdam, want dat is nog niet veel spelers gelukt.”