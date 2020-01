Mourinho adviseert Tottenham optie tot koop te lichten: ‘Hij verdient het’

Voor Giovani Lo Celso pakt de trainerswissel bij Tottenham Hotspur voordelig uit. Onder zijn landgenoot Mauricio Pochettino kwam de huurling van Real Betis amper aan spelen toe, maar onder leiding van José Mourinho is de 23-jarige Argentijn tot een van de steunpilaren van de Londenaren uitgegroeid. De manager van the Spurs adviseert de club dan ook om de optie tot koop in de huurovereenkomst te lichten.

Lo Celso had zaterdag met een goede rush een aandeel in het doelpunt van Heung-min Son in de FA Cup-ontmoeting met Southampton. Verder werd een goal van de Argentijn afgekeurd. Het was nog niet voldoende om de volgende ronde te bereiken, daar de 1-1 een replay betekent. Na afloop kreeg Lo Celso complimenten van zijn trainer. “Ik denk dat de jongen een beslissing verdient”, wees hij naar het huurcontract.

“Het is geen verplichte optie tot koop, het is een optie. Maar hij maakt het de club wel heel makkelijk om de optie te lichten. Hij maakt een ongelooflijke ontwikkeling door sinds ik hier ben”, benadrukte Mourinho. “Hij speelde voor mijn komst amper. Ik denk dat hij tegen Rode Ster Belgrado speelde. In mijn eerste weken was het ook niet allemaal even makkelijk. Maar hij begreep wat we wilden.”

“Hij knoopt alles goed in zijn oren, het is een goede jongen en naar mijn mening heeft hij er zelf voor gezorgd dat de club de optie gaat lichten. Dat is normaal, hij verdient het.” Lo Celso maakte in januari 2017 de oversteek naar Europa. Paris Saint-Germain betaalde Rosario Central tien miljoen euro. In de zomer van 2018 werd hij aan Real Betis uitgeleend, waarna de Spaanse topclub tot een definitieve overname van 22 miljoen euro overging.

Het is onduidelijk wat de hoogte van de optie tot koop is. Spaanse media maakten melding van een bedrag van 32 miljoen euro indien Tottenham de optie nog deze maand licht. Aan het einde van het seizoen zou het een verplichte optie tot koop van 40 miljoen euro zijn indien Tottenham bij de eerste vier eindigt. Indien men zich niet voor de Champions League plaatst, is de club naar verluidt niet verplicht om de optie van 40 miljoen euro te lichten.