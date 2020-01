PSV verdedigt John de Jong na forse kritiek op transferbeleid

Na de uitschakeling in de achtste finales van de TOTO KNVB Beker is het seizoen voor PSV vrijwel voorbij. De club uit Eindhoven strandde eerder al in de groepsfase van de Europa League en het is onwaarschijnlijk dat het team van interim-trainer Ernest Faber zich nog opwerpt als kandidaat voor de landstitel, daar de achterstand op koploper Ajax twaalf punten bedraagt. De kritiek op de clubleiding van PSV is dan ook niet mals. Het congé van Mark van Bommel én het transferbeleid kunnen de goedkeuring van veel fans niet wegdragen.

Het transferbeleid van John de Jong wordt op sociale media vaak volledig afgekraakt en dat ontgaat Toon Gerbrands niet. De opvolger van Marcel Brands zou te onervaren zijn. “Hij is al twintig jaar aan deze club verbonden en vele jaren hoofdscout onder Marcel Brands geweest en rondde ook zelf transfers af”, verdedigt algemeen directeur Toon Gerbrands in het Eindhovens Dagblad de kwaliteiten van zijn collega. “John kent de spelersmarkt wereldwijd van haver tot gort, daar ben ik honderd procent van overtuigd.”

“Ons spelersbeleid paste precies bij wat we over een langere termijn hebben gedaan. Eind augustus en zelfs midden oktober nog was bijna iedereen enthousiast. Drie maanden later deugt er helemaal niks meer van.” Gerbrands weet en begrijpt dat de voetbalwereld complex en dynamisch is en soms extreem gericht op de korte termijn. “In een paar maanden kun je in de beeldvorming alleen wel heel diep vallen als er niet gepresteerd wordt en dat vind ik dat niet altijd terecht. Zelf heb ik als gezegd achttien jaar ervaring als voetbaldirecteur. Bij PSV hebben we hartstikke mooie jaren met z’n allen gehad. Tussen 2014 en nu is de club drie keer kampioen geworden en overwinterden we in de Champions League.”

Gerbrands weet dat er niet vaak moet worden teruggekeken naar het verleden, maar vindt het allemaal heel erg snel gaan. “We beseffen de urgentie binnen de club en doen er deze maanden alles aan om er nog alles uit te halen en PSV goed richting het volgende seizoen neer te zetten”, benadrukt de sportbestuurder van PSV. “We willen nog zo hoog mogelijk zien te eindigen en hopen we dat iedereen die PSV een warm hart toedraagt ons daarbij wil steunen. Vertrouwen en steun van al onze supporters helpt ons. Ik hoop echt dat we het samen kunnen gaan doen met alle fans en dat we aan het eind van de rit kunnen zeggen dat we deze moeilijke periode goed zijn doorgekomen.”

Ook Gerbrands zelf is vaak het mikpunt van kritiek. Niet alleen op sociale media, maar ook in televisieprogramma’s. Dat raakt de bestuurder naar eigen zeggen ‘absoluut’. Hij wil iedereen echter recht in de ogen kunnen aankijken en gaat niet met modder gooien. “Voor die ethiek betaal je een prijs en ik ben bereid om die te betalen. Er komen columns, er komen ongenuanceerde reacties en voor een groot deel begrijp ik dat ook nog wel. Ineens ben ik dan weer die man uit het volleybal die boekjes schrijft. Als het er uiteindelijk toe leidt dat ik een nog hogere prijs moet betalen en weg moet, dan accepteer ik dat. Ethiek blijft voor mij altijd bovenaan staan.”