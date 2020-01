Voetbalwereld rouwt: ‘Hij was in België nog beroemder dan in Nederland’

Oud-international Rob Rensenbrink, een van de beste Nederlandse voetballers aller tijden, overleed vrijdag op 72-jarige leeftijd, zo maakte zijn familie zaterdag bekend. Bij de voormalig linksbuiten annex oud-international van het Nederlands elftal werd in 2012 de spierziekte PSMA geconstateerd, een afgeleide van ALS. Rensenbrink verwierf landelijke bekendheid met zijn schot op de paal in de blessuretijd van de finale van het WK van 1978 tegen Argentinië, die Oranje na verlenging verloor.

“Hij werd in België vergeleken met Johan Cruijff, vanwege zijn geniale inzicht. Zonder chauvinisme is hij een van de betere voetballers die Nederland gekend heeft”, reageerde oud-sportjournalist Kees Jansma bij FOX Sports op het overlijden van Rensenbrink. “In zijn figuur was het Cruijffiaans wat hij deed. Linksbenig, hij heeft ook veel goals gemaakt bij Anderlecht.” Rensenbrink begon zijn profcarrière in 1965 als achttienjarige bij het Amsterdamse DWS, waar hij na vier seizoenen een contract verdiende bij Club Brugge.

Rensenbrink speelde nooit meer bij een Nederlandse club en werd in België een ster, vooral bij Anderlecht. De Belgische recordkampioen diende hij van 1971 tot 1980. Met Anderlecht veroverde hij bovendien twee keer de Europa Cup II. In beide finales was Rensenbrink twee keer trefzeker. Ook won hij twee keer de Europese Super Cup. “Rob Rensenbrink is een absoluut clubicoon”, valt te lezen op de website van Anderlecht. “Het ‘slangenmens’ is de mooiste linksvoor uit de geschiedenis van RSCA en hij was een van de architecten van de eerste belangrijke Europese successen van de club.”

“Zijn onnavolgbare techniek, zijn sierlijkheid en zijn neus voor doelpunten hebben de supporters van Anderlecht en alle voetballiefhebbers ter wereld jarenlang in vervoering gebracht. We zijn erg trots dat hij onze kleuren negen mooie seizoenen gedragen heeft.” Veelzeggend is dan ook zijn uitverkiezing tot beste speler ooit van Anderlecht, bij de viering van het honderdjarig clubbestaan in 2008.

“Wat een verdrietige dag, zeg”, reageerde Jan Mulder bij FOX Sports op het overlijden van zijn oud-ploeggenoot en goede vriend. “Ik zou vanmiddag naar hem toegaan en ik belde zijn vrouw Corrie hoe laat ik zou moeten komen. Ze zei: "Jan, het is vrij zinloos geworden. Hij is gisteren niet goed geworden en plotseling in coma geraakt. De kinderen en dokter waren er al, ik had er niets te zoeken. Hij was bescheiden, introvert, maar had wel een vrolijke stem. Hij was een grote speler in het stadion.”

Rob Rensenbrink overleden. Zo dichtbij onsterfelijkheid.... pic.twitter.com/frnKXhGppD — Fokke (@Fokke73) January 25, 2020

“Hij was een genot voor het oog, een sierlijke speler. Een flankspeler, een doelpuntenmaker. In België heeft hij niet in de schaduw van Cruijff gespeeld. Hij is hier verkozen tot een van de beste spelers aller tijden. Hij was in België nog beroemder dan in Nederland. Ze vinden hem daar de allerbeste buitenlandse speler ooit. Ik heb anderhalf jaar met hem mogen spelen. Hij is zo groot als Piet Keizer. Alleen Johan Cruijff was beter.” Op Twitter kwamen al snel geschokte reacties. “Rob Rensenbrink overleden. Fantastische voetballer en een bijzonder mens”, meldde presentator Jack van Gelder.

“Rob Rensenbrink was een magistrale linksbuiten en een sympathieke man”, benadrukte collega Tom Egbers. Sportjournalist Frits Barend betreurde eveneens het overlijden van Rensenbrink. “Een geniale voetballer, net als Cruijff geboren in 1947. Hij was een magistrale linksbuiten, de ster van Anderlecht, en had in 1978 Nederland bijna wereldkampioen gemaakt. Bescheiden, prachtig, innemend mens.”

“Het is allesbehalve overdreven te zeggen dat Rensenbrink een icoon van Anderlecht was. Hij heeft in zijn carrière wel even voor Club Brugge gevoetbald, maar tussen 1971 en 1980 was hij de grote attractie van Anderlecht. Met zijn typische slepende beweging", gaf de bekende Belgische commentator Peter Vandenbempt op zijn beurt te kennen. “Het slangenmens werd hij genoemd. Hij was een geweldige dribbelaar. Hij had een fijne techniek, maakte doelpunten, is ook topschutter geweest, heeft de Gouden Schoen gewonnen en stond er altijd op grote momenten.”

Ook de KNVB rouwt om het overlijden van Rensenbrink. “Met droefenis hebben we kennisgenomen van het overlijden van voetballegende Rob Rensenbrink. De KNVB wenst zijn familie en vrienden veel sterkte met het dragen van dit grote verlies.” De Nederlandse voetbalbond memoreerde aan hét moment van bijna 42 jaar geleden. “Het is een van die zinnen die iedere Nederlandse voetballiefhebber wel kent. 'Rensenbrink… tegen de paal. Rensenbrink tegen de paal', roept commentator Theo Reitsma wanneer de linksbuiten in de WK-finale van 1978 tegen Argentinië in de extra tijd de bal tegen het houtwerk werkt. Nooit was een wereldtitel dichterbij.”