Marca bedelft Luuk de Jong onder complimenten: ‘De killer is ontwaakt’

Luuk de Jong is bezig aan zijn beste reeks in het tenue van Sevilla. Mede dankzij een doelpunt van de Nederlander boekte de Zuid-Spaanse club zaterdagavond ten koste van streekgenoot Granada (2-0) de eerste zege in LaLiga van het nieuwe kalenderjaar. De Jong was een week geleden ook al goed voor een doelpunt in de 2-1 nederlaag bij Real Madrid en bereidde midweeks een doelpunt voor in de Copa del Rey-ontmoeting met Levante (3-1). De kranten in Spanje staat uitgebreid stil bij de manier waarop de ex-speler van onder meer PSV zich de voorbije weken profileert in het team van trainer Julen Lopetegui, en niet alleen in productief opzicht.

“Een degelijk optreden van de Nederlander. Het lijkt wel alsof hij gegroeid is na de komst van Youssef En-Nesyri”, verwijst AS naar de winterse komst van de Marokkaans international, die voor circa twintig miljoen euro van Leganés werd overgenomen. “De Jong maakte een goed doelpunt dankzij een krachtige kopbal en pauzeerde de aanval van Sevilla wanneer dat nodig was om diverse aanvallen op te zetten.” Bij Marca staat men eveneens te stil bij de opmars van De Jong in de voorbije weken. “Het lijkt erop dat Sevilla in het begin van de tweede seizoenshelft de beste versie van de basiskracht in de punt van de aanval heeft gevonden, De Jong”, zo concludeert de populaire sportkrant.

“Hij is de enige die is overgebleven van het trio waarmee men het seizoen begon, na het recente vertrek van Munas Dabbur en Javier Hernández. Een De Jong die begint te lijken op de speler die Monchi in de zomer aantrok en die vertrouwen én continuïteit van de trainer kreeg. Hij speelt niet alleen meer met de rug naar het doel, hij draait zich ook snel om om tegenaanvallen op te zetten”, zo vervolgt Marca zijn analyse. “De Jong voegt veel toe aan het spel en ook op de momenten dat naar het doel van de tegenstander wordt gekeken. Na zijn twee doelpunten tegen Real Madrid, waarvan één afgekeurd, kon zaterdag dankzij een perfecte kopbal een nieuwe treffer worden genoteerd. Het lijkt erop dat hij eindelijk de grootste leverancier van passes, Jesús Navas, begrijpt. Een betere bondgenoot is er niet voor iemand die op verschillende manieren kan afronden. De killer is ontwaakt.”

Bij ElDesmarque krijgt De Jong de hoogste beoordeling van alle basiskrachten, een negen. “Een uitstekende wedstrijd van de Nederlander, zijn beste sinds hij voor Sevilla speelt. Hij scoorde met een van de beste kopballen dit seizoen in LaLiga en hij veroverde de bal voorafgaand aan de tweede treffer. De arbeid die hij voor het team verricht, is werkelijk exceptioneel, zowel defensief als in de punt van de aanval. Nu lijkt hij echt op de aanvaller die Monchi wist te overtuigen.” ABC de Sevilla gaf De Jong ‘een ruime voldoende’. “Hij was continu een sta-in-de-weg voor de verdedigers van Granada. Een geweldige kopbal bij het eerste doelpunt. Hij was bijzonder actief en had grote kansen om meer dan één doelpunt te maken.”

Mundo Deportivo gaf De Jong als enige vier sterren voor zijn verrichtingen, terwijl Navas, Fernando, Franco Vázquez en Lucas Ocampos drie sterren kregen. Ook Estadio Deportivo geeft De Jong de allerhoogste beoordeling, een negen. “De Jong deed wat er van hem verwacht werd. Hij las de voorzet, hij zocht de voorzet en kopte de bal op indrukwekkende wijze in de kruising. Drie treffers en een assist in vier duels in 2020”, zo werd het afgekeurde doelpunt in Madrid er voor het gemak maar bij opgeteld. “De Nederlander is eindelijk op dreef. Afgezien van zijn doelpunt liet hij alles zien wat een nummer negen moet hebben: hij hield de bal in zijn bezit, hij liep weg uit zijn zonde om hulp aan te bieden, hij speelde één keer raken…het wachten is de moeite waard geweest.”

Lopetegui benadrukte na afloop dat De Jong al geruime tijd van waarde is voor Sevilla. “Afgezien van zijn doelpunt heeft hij ons sowieso veel gegeven. Net als tegen Real Madrid en Levante. Het is een voetballer die veel dingen doet voor het team. En vandaag (zaterdag, red.) werd hij daar ook voor beloond”, stelde de oefenmeester. Sevilla riep De Jong na afloop uit tot man van de wedstrijd, terwijl de Nederlander zelf niet wist of hij zijn beste wedstrijd voor de Andalusiërs achter de rug had. “Ik weet niet. Het was een goede wedstrijd van mijn kant, maar dat probeer ik elke wedstrijd voor elkaar te krijgen”, vertelde hij via de officiële kanalen van de club. “Ik voel me goed.”

Sevilla staat nu voorlopig derde in LaLiga, met drie punten én een wedstrijd meer dan Atlético Madrid. Komende woensdag speelt het team van Lopetegui in het kader van de Copa del Rey uit bij CD Mirandés. Daarna wachten competitieduels met Deportivo Alavés (thuis), Celta de Vigo (uit) en Espanyol (thuis) alvorens men in de Europa League aantreedt tegen het Roemeense CFR Cluj.