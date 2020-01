Dick Advocaat: ‘Het is een feit: mijn manier van werken slaat overal aan’

Feyenoord boekte zaterdagavond op bezoek bij Heracles Almelo alweer de vierde competitiezege op rij in de Eredivisie (2-3). De Rotterdammers zijn op de ranglijst voorlopig opgeklommen naar een derde plaats en hebben de smaak goed te pakken onder leiding van Dick Advocaat. De ervaren oefenmeester nam het stokje bij Feyenoord eind oktober over van Jaap Stam en hoopt dat de achterban van de club inmiddels blij is met zijn werk.

Enkele maanden geleden bestond er onder de supporters van Feyenoord immers nog enige twijfel over de aanstelling van Advocaat. Inmiddels lijkt die twijfel verdwenen met de uitstekende prestaties van Feyenoord en wordt zelfs gerept over een langer verblijf van de 72-jarige trainer. "Onze Feyenoord-vrienden vinden het allemaal niet zo geweldig. Maar als je zoveel punten haalt uit zoveel wedstrijden, dan heb je een heel aardig elftal. Dus misschien worden ze wel wat positiever nu", vertelt Advocaat na de zege op Heracles in gesprek met de NOS.

"Het negatieve sentiment rondom de club moet ook maar eens veranderen, want dat is totaal onnodig bij zo’n grote club met zo'n groot verleden. Misschien gaat het een keer draaien. Hopelijk gaat iedereen het een beetje zien", vervolgt Advocaat, die Feyenoord in korte tijd van de twaalfde plaats in de Eredivisie naar de derde plaats heeft geloodst. "Ik doe gewoon mijn werk, zoals iedereen zijn werk doet op zijn manier. Maar het is wel een feit: mijn manier van werken slaat overal aan. Behalve dan bij Sparta”, voegt Advocaat er snel aan toe. De keuzeheer degradeerde in het seizoen 2017/18 met Sparta uit de Eredivisie.

In gesprek met FOX Sports erkent Advocaat dat Feyenoord nog voor het verstrijken van de transferperiode een middenvelder hoopt toe te voegen aan zijn selectie. Feyenoord kijkt daarvoor niet rond in de Eredivisie, zo verklapt de trainer alvast. "Het is allemaal nog onzeker, maar het is in ieder geval niet een speler uit de Nederlandse competitie", aldus Advocaat, die wel benadrukt dat het nog enige tijd kan duren voordat die transfer definitief zijn beslag zal krijgen.