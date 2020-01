Sparta blijft opnieuw jaren zonder een overwinning in januari

Sparta Rotterdam en Fortuna hebben genoegen moeten nemen met een gelijkspel. De onderlinge wedstrijd op Het Kasteel eindigde zaterdagavond onbeslist: 1-1. Door de puntendeling blijft het verschil tussen de twee clubs vier punten in het voordeel van de ploeg van Henk Fraser. Beide ploegen wachten nog altijd op hun eerste competitiezege van 2020.

Fortuna was al direct na het beginsignaal gevaarlijk. Branislav Ninaj zag zijn schot op doel echter net langs gaan. Een kopbal van Joël Piroe ging daarna over het doel van Alexei Koselev. In de twintigste minuut kwam Fortuna op 0-1 toen Vitalie Damashkan een voorzet van Mark Diemers afrondde. Hij omspeelde Ariel Harush en tekende voor de 0-1.

Sparta had zichtbaar moeite om het betere voetbal ook in doelpunten uit te drukken. Onder anderen Patrick Joosten, Abdou Harroui en Jurgen Mattheij waren dicht bij een treffer en uiteindelijk hield de ploeg van Fraser dankzij een treffer van Jurgen Mattheij in de 73e minuut uit een corner een punt over aan het treffen op Het Kasteel.

Sparta won geen van de laatste elf competitieduels in januari (vijf gelijke spelen en zes nederlagen in de Eredivisie en Eerste Divisie) en won in 2016 voor het laatst in de eerste maand van het jaar (1-2 tegen FC Den Bosch). Sinds de start van 2019 pakte Fortuna slechts 3 van de mogelijke 57 punten in uitduels in de Eredivisie (drie gelijke spelen en zestien nederlagen); geen ploeg die in deze periode uitkwam in de Eredivisie pakte zo weinig punten in uitwedstrijden.

Sparta komt door het gelijkspel op 24 punten, goed voor de elfde plek. Fortuna heeft vier punten minder en staat op de veertiende plek. De Limburgers zijn negen punten verwijderd van hekkensluiter RKC Waalwijk.