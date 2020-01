Atalanta wint met 0-7 in Serie A; Ilicic gaat viraal met goal vanaf 50 meter

Atalanta heeft zaterdagavond gigantisch hard uitgehaald in de Serie A. Op bezoek bij middenmoter Torino won de succesformatie van trainer Gian Piero Gasperini met klinkende cijfers: 0-7. Josip Ilicic was met drie doelpunten de absolute uitblinker van de avond en ging de wereld over met zijn tweede doelpunt in Turijn. Door de zege verstevigt Atalanta zijn vijfde plaats in de Serie A met 38 punten uit 21 wedstrijden.

Het huzarenstukje van Ilicic kwam aan het begin van de tweede helft. Nadat scheidsrechter Marco Guida had gefloten voor een handsbal, besloot de Sloveense creatieveling uit de vrije trap die volgde direct zijn geluk te beproeven. Ilicic zag doelman Salvatore Sirigu zeer ver voor zijn doel staan en schoot de bal vanaf een meter of vijftig in één keer in het doel.

Het betekende de 0-4 na 53 minuten voetballen, want in de eerste helft had Atalanta al driemaal toegeslagen via Ilicic zelf, Robin Gosens en Duván Zapata. Ilicic completeerde zijn hattrick in de 54ste minuut met een intikker, amper een minuut na zijn wonderdoelpunt. Atalanta nam daarna wat gas terug, maar via een dubbelslag van invaller Luis Muriel voerden de bezoekers de score in de laatste vijf minuten toch nog verder op.

Torino stond op dat moment al met tien man, want Armando Izzo was een kwartier voor tijd al met tweemaal geel van het veld gestuurd. De dolende ploeg van Walter Mazzarri eindigde de wedstrijd uiteindelijk met negen spelers, want na de 0-7 van Muriel kon ook Saša Lukic nog inrukken met een directe rode kaart. Hans Hateboer speelde de gehele wedstrijd bij Atalanta; Marten de Roon en Gosens werd in de tweede helft gewisseld.