Thomas Ouwejan smeekt AZ om vertrek: ‘Ja, dit neem ik de club kwalijk’

AZ weigert mee te werken aan een vertrek van Thomas Ouwejan naar PSV. De 23-jarige linkervleugelverdediger is bij de Alkmaarse club voorbijgestreefd door Owen Wijndal, maar een winterse transfer naar een directe concurrent is ondenkbaar voor AZ. Ouwejan baalt van de starre houding van zijn werkgever en wil zelf maar al te graag naar Eindhoven verkassen.

De linksback mocht zaterdagavond in de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen (1-2) weer eens opdraven bij AZ omdat zijn concurrent Wijndal geschorst was. Het was pas zijn vierde basisplaats dit seizoen in de Eredivisie. Na afloop is hij een van de meest bevraagde spelers in de persruimte. "Ja, dit neem ik AZ kwalijk", vertelt Ouwejan in gesprek met het Algemeen Dagblad over het standpunt van de club om niet mee te werken aan een transfer naar PSV.

Ouwejan doorliep een groot deel van de jeugdopleiding van AZ en was de voorbije twee seizoenen een vaste waarde in de achterhoede van de Alkmaarders. Hij had op meer begrip van de clubleiding gerekend, erkent hij. "Dit is mijn dertiende jaar bij AZ. Ik heb altijd alles gegeven. Ik heb hier een zwaar halfjaar gehad. Ik heb twee seizoenen alles gevoetbald. Dan valt het rauw op je dak dat je nu bijna niks meer speelt. Nu komt PSV. Dit is zo’n mooie kans voor mij. Dan is het jammer dat AZ er zo mee omgaat."

Ouwejan vertelt dat PSV mikt op een verhuurperiode met een optie tot koop. "Je kunt het vanuit verschillende kanten bekijken. AZ denkt: we gaan onze concurrentie niet sterker maken en willen onze eigen selectie behouden. Ik sta er zo in: ik maak hier zo weinig minuten en krijg nu een mooie kans. Gun het mij", roept de linkerverdediger op. Tegenover FOX Sports laat Ouwejan doorschemeren dat een winterse transfer naar het buitenland wel tot de mogelijkheden behoort, met FC Zürich als serieuze gegadigde. "Ik moet daar nog even over nadenken”, zegt hij over de Zwitserse interesse. "En dan is het nog maar de vraag hoe AZ er tegenaan kijkt. Ik wil gewoon spelen. Nog zo’n halfjaar is natuurlijk niet de beste optie voor een speler."