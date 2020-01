Zes magische minuten van VVV maken einde aan dramatische uitreeks

VVV-Venlo heeft belangrijke punten in de Eredivisie gepakt. Een week na de remise tegen PSV (1-1) was de ploeg van Hans de Koning met 1-2 te sterk voor hekkensluiter RKC Waalwijk, dat in de 76e minuut een 1-0 voorsprong uit handen gaf. Het is voor VVV pas de eerste uitzege in de Eredivisie na zeven uitnederlagen op rij. Door de zege staat de Venlose club voorlopig boven de rode streep, met een punt én een duel meer dan nummer zestien PEC Zwolle.

Het spel in de eerste helft was tekenend voor de situatie waarin beide teams zich dit seizoen bevinden. RKC was hoe dan ook iets beter dan de bezoekers, waar maar weinig ook daadwerkelijk lukte. Na vijf minuten spelen stuitte Sylla Sow nog op Thorsten Kirschbaum, maar tien minuten later belandde de bal alsnog in het Venlose doel. Emil Hansson werkte het leer van dichtbij tegen de touwen en de huurling van Hannover 96 luisterde zijn rentree bij RKC zodoende op met een doelpunt: 1-0.

Na nog geen uur spelen liet Oussama Darfalou een dot van een kans liggen. Na een goede voorzet van Tobias Pachonik schoot de huurling van Vitesse de bal van dichtbij over het doel. VVV drong aan naarmate de tweede helft vorderde en een goede pegel van invaller John Yeboah in de 74e minuut langs de verkeerde kant van de paal was al een serieuze waarschuwing voor RKC.

VVV trok het duel in het slotkwartier naar zich toe. Jonathan Opoku kreeg de bal met wat geluk mee in het strafschopgebied en tekende voor de niet onverdiende gelijkmaker: 1-1. Het team van Fred Grim gaf het duel in de 82e minuut vervolgens volledig uit handen. Na een snelle counter bleef Darfalou op de been jegens Etienne Vaessen en tikte hij de bal in het lege doel: 1-2. Dat was tevens de eindstand en zodoende bleef RKC opnieuw met lege handen achter.