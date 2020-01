Feyenoord klimt op ranglijst dankzij ijzersterk kwartier in Almelo

Feyenoord heeft de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo zaterdagavond tot een goed einde weten te brengen. Het elftal van Dick Advocaat stond na een zeer matige eerste helft met 1-0 achter, maar wist de schade na rust alsnog te repareren: 2-3. Het betekent voor Feyenoord de vierde competitiezege op rij. Daardoor is de ploeg voorlopig de nieuwe nummer drie van de Eredivisie; Willem II en PSV kunnen de Rotterdammers later dit weekeinde wel weer passeren op de ranglijst. Heracles blijft tiende staan.

Feyenoord speelde een ronduit dramatische eerste helft in Almelo en keek halverwege dan ook verdiend tegen een 1-0 achterstand aan. De Rotterdammers maakten in aanvallend opzicht een bijzonder povere indruk en oogden ook verdedigend bij vlagen kwetsbaar. De openingstreffer van Heracles na negentien minuten voetballen kwam echter toch enigszins uit de lucht vallen. Maximilian Rossmann kopte schitterend raak uit een hoekschop van Alexander Merkel: 1-0. In die fase van de wedstrijd hadden beide teams nog maar amper voor gevaar gezorgd.

Na het doelpunt van Rossmann ging Heracles beter spelen. Het elftal van trainer Frank Wormuth had in verdedigend opzicht weinig te duchten van Feyenoord en leek na precies een halfuur op weg naar de 2-0. Jeremy Cijntje werd alleen voor Justin Bijlow gezet door Mauro Júnior, maar de doelman van Feyenoord reageerde attent en voorkwam zo een tweede Almelose treffer. Feyenoord schoot in de eerste helft geen enkele keer op doel, maar kreeg op slag van rust nog wel twee goede mogelijkheden. Een kopbal van Eric Botteghin werd in de doelmond onschadelijk gemaakt door Merkel en even later produceerde Luis Sinisterra in zeer kansrijke positie een afzwaaier.

Advocaat besloot na de voor Feyenoord zeer teleurstellend verlopen eerste helft geen wissels door te voeren, maar raakte klaarblijkelijk in de rust wel de juiste snaar bij zijn manschappen. Feyenoord kwam na de onderbreking namelijk als herboren uit de kleedkamer en wist razendsnel orde op zaken te stellen. Jens Toornstra tekende twee minuten na de thee met een schot in de verre hoek voor de gelijkmaker en zes minuten later zette Sinisterra de 1-2 op het scorebord, door na goed voorbereidend werk van Toornstra vanaf een meter of acht raak te schieten.

Feyenoord was echter nog niet uitgeraasd en wist nog voor het verstrijken van het eerste uur verder weg te lopen van Heracles: Botteghin werkte na een hoekschop van Orkun Kokcü de 1-3 tegen de touwen. Het doelpunt van Botteghin leek de genadeklap voor Heracles, maar de formatie van Wormuth wist zich na een mindere fase weer op te richten en bracht de spanning in de wedstrijd twaalf meter voor tijd weer volledig terug. Opnieuw was Rossmann succesvol uit een hoekschop, ditmaal genomen door Mohammed Osman. Feyenoord had het daarna lastig, maar bleef uiteindelijk toch op de been en raakte zelf nog tweemaal de lat. Rick Karsdorp maakte in de slotfase als invaller zijn rentree voor de Rotterdammers na een afwezigheid van ruim twee maanden.