Voormalig Oranje-international Rob Rensenbrink (72) overleden

Rob Rensenbrink is vrijdagavond op 72-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van PSMA, de spierziekte die in 2012 werd geconstateerd. De oud-voetballer, die de bijnaam het Slangenmens had, wordt vooral herinnerd door de bal op de paal in de WK-finale van 1978 tegen Argentinië. Rensenbrink speelde 46 interlands voor het Nederlands elftal.

Rensenbrink begon zijn profloopbaan als tiener bij DWS, waar hij na vier seizoenen werd opgepikt door Club Brugge. De geboren Amsterdammer keerde nooit meer terug bij een Nederlandse club en groeide in België uit tot een vedette. Dat was vooral in het tenue van Anderlecht, zijn werkgever tussen 1971 en 1980.

Rensenbrink won met Anderlecht twee keer de voormalige Europa Cup II, het Europese toernooi voor bekerwinnaars. In beide finales, in 1976 en 1978, scoorde hij twee keer. Ook veroverde hij met Anderlecht twee keer de Europese Super Cup. Hij speelde in de herfst van zijn loopbaan nog voor Portland Timbers en Toulouse.

Rensenbrink speelde twee WK-finales met Oranje. Niet alleen in 1978 in en tegen Argentinië, ook vier jaar daarvoor in en tegen het voormalige West-Duitsland. In 1974 werd hij in de rust van de WK-finale tegen Duitsland gewisseld. In Argentinië maakte hij vijf doelpunten, waaronder een hattrick tegen Iran en het duizendste doelpunt uit de WK-geschiedenis.