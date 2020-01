Batshuayi en Tomori doen het voor Chelsea in het KCOM Stadium

Chelsea heeft zich zaterdagavond voor de achtste finales van het toernooi om de FA Cup geplaatst. Het team van Frank Lampard boekte een enigszins moeizame overwinning op Championship-club Hull City: 1-2. De doelpunten van de Londenaren in het KCOM Stadium kwamen op naam van Michy Batshuayi en Fikayo Tomori. Maandag, na het duel tussen Bournemouth en Arsenal, wordt bij de loting duidelijk wie de eerstvolgende tegenstander van the Blues is.

Chelsea domineerde in de eerste 45 minuten en ging met een minimale voorsprong de rust in. Het team van Lampard had slechts zes minuten nodig om aan de leiding te gaan en deed dat uit de eerste aanval. De pass van César Azpilicueta vanaf rechts was niet best, maar nadat Mason Mount in het strafschopgebied werd gestuit was het Batshuayi die de bal met een van richting veranderde inzet over George Long werkte: 0-1. De doelman van the Tigers was de reden dat de Londenaren niet met een riantere voorsprong de rust bereikten.

Zowel Mount als Azpilicueta kwam in het restant van de eerste helft oog in oog met Long te staan, maar de keeper hield zijn team op de been. Manager Grant McCann mocht zich dus met oog op de tweede helft gelukkig prijzen dat zijn team de schade in de eerste 45 minuten beperkt kon houden. Hoewel Hull City na rust een goede fase kende, en Jarrod Bowen meer aan de bal kwam, slaagde Chelsea er toch in om het duel voortijdig in het slot te gooien.

Na ruim een uur spelen ging een heerlijke vrije trap van Ross Barkley over alle spelers heen richting de tweede paal, waar Tomori de bal onder de uitgestrekte arm van Long mikte: 0-2. Hull City slaagde er toch nog in om de spanning terug te brengen. Een vrije trap van Kamil Grosicki in de 78e minuut werd in de muur door Mateo Kovacic van richting veranderd, waardoor Willy Caballero op het verkeerde been werd gezet: 1-2. Een gelijkmaker zat er echter niet in. Bij Chelsea kwam Nederlands jeugdinternational Ian Maatsen niet van de bank.