Bayern München zet monsterscore neer en kan koppositie ruiken

Bayern München heeft zaterdagavond hard uitgehaald in de Bundesliga. In eigen huis won het team van trainer Hans-Dieter Flick met liefst 5-0 van Schalke 04, de huidige nummer vijf van de Bundesliga. Bayern profiteert zo optimaal van de nederlaag die koploper RB Leipzig eerder vanmiddag leed op bezoek bij Eintracht Frankfurt (2-0): het verschil op de ranglijst tussen de twee titelconcurrenten bedraagt nu nog maar één punt.

Schalke doet dit seizoen zeer verdienstelijk mee in de subtop van de Bundesliga, maar Bayern was vanavond duidelijk een maatje te groot voor het elftal van David Wagner. De eerste grote kans van de wedstrijd was echter wel voor de bezoekers uit Gelsenkirchen: Manuel Neuer haalde na twee minuten spelen een schot van Suat Serdar uit de hoek. Het antwoord van Bayer niet liet lang op zich wachten, want Robert Lewandowski tekende amper vijf minuten na de kans van Serdar voor de 1-0. De Poolse spits werkt de bal van dichtbij in een vrijwel leeg doel, nadat doelman Markus Schuber schutterde bij een hoge bal.

Een poging van Rabbi Matondo belandde kort erna op de lat, maar verder had Bayern weinig te duchten van Schalke. Na een kwartier spelen dacht Leon Goretzka de 2-0 op het scorebord te brengen, maar zijn doelpunt werd afgekeurd omdat Thomas Müller eerder buitenspel had gestaan. In de 37ste minuut was de videoscheidsrechter (VAR) Bayern opnieuw niet goedgezind, want ditmaal werd een treffer van Lewandowski afgekeurd vanwege buitenspel. De thuisploeg bleef echter jagen op een tweede doelpunt en kreeg in de blessuretijd van de eerste helft alsnog loon naar werken. Müller zette van dichtbij 2-0 op het scorebord na een assist met het hoofd van Goretzka.

Goretzka nam zelf vlak na rust op schitterende wijze de 3-0 voor zijn rekening tegen zijn voormalige werkgever. De middenvelder zette na een afgeslagen hoekschop een halve omhaal in, waarna de bal buiten het bereik van Schuber in het doel plofte. Bayern denderde door en wist nog voor het verstrijken van het eerste uur een vierde treffer op het scorebord te zetten. Ditmaal kon Thiago Alcántara eenvoudig binnen schuiven, nadat Lewandowski Omar Mascarell zeer fraai het bos in had gestuurd. Bayern nam in het laatste halfuur enigszins gas terug, al belandde Serge Gnabry in de voorlaatste minuut van de officiële speeltijd ook nog op het scorebord na opnieuw gestuntel van Schuber.