AZ weet weer hoe winnen in de Eredivisie voelt

AZ heeft eindelijk weer kunnen winnen in de Eredivisie. Na twee competitienederlagen op rij, vlak vóór en na de winterstop, zegevierde het team van Arne Slot met 1-2 over sc Heerenveen. Het was voor de Alkmaarders alweer de vierde uitzege op rij op de Friezen in competitieverband. Door de zege verkleint AZ de achterstand op Ajax tot drie punten, al komt de koploper zondag nog in actie bij FC Groningen. Heerenveen staat voorlopig nog op een achtste plaats op de ranglijst.

Na vijf minuten kreeg AZ al een goede kans om de wedstrijd open te breken toen Dani de Wit de bal kreeg aangespeeld van Calvin Stengs. Warner Hahn stond echter goed opgesteld en de inzet van de middenvelder ging recht op de doelman af. Het duel in het Abe Lenstra was allesbehalve spectaculair. Een schot van Fredrik Midtsjo van afstand hobbelde voorlangs, een inzet van Stengs zonder kracht was een makkelijke prooi voor Hahn en het was veelzeggend dat Jens Odgaard een schot van zijn ploeggenoot Joey Veerman blokkeerde.

Eén minuut na een afzwaaier van Oussama Idrissi verscheen toch redelijk uit het niets de openingstreffer in Friesland. Sven Botman dacht met een omhaal een gekraakt schot van Myron Boadu weg te werken, maar de verdediger raakte de bal niet goed en De Wit stond op de juiste plek: 0-1. Heerenveen startte feller aan de tweede helft, met een goede poging van Sherel Floranus net naast het doel van Marco Bizot, maar al snel herstelde AZ de verhoudingen en speelde de wedstrijd zich voornamelijk op de Friese helft af.

Het team van Johnny Jansen kwam desondanks toch op 1-1 toen Chidera Ejuke fraai werd weggestuurd door Hicham Faik. De aanvaller schoof de bal koeltjes langs Bizot: 1-1. AZ nam desondanks toch drie punten mee naar Alkmaar. Drie minuten na de gelijkmaker kopte De Wit de bal uit een corner tegen Boadu aan, die niet twijfelde en de bal tegen de touwen ramde: 1-2. Dat was ook tevens de winnende treffer, daar Ejuke in de slotfase na goed voorbereidend werk van invaller Jordy Bruin een grote kans onbenut liet.