Fenerbahçe breekt topper open na rentree Kadioglu en maakt krachtig statement

Fenerbahçe heeft zaterdagavond een krachtig statement gemaakt in de Turkse titelrace. Het elftal van trainer Ersun Yanal won op eigen veld zeer verdiend met 2-0 van Istanbul Basaksehir en neemt de tweede plaats in de Süper Lig door de overwinning over van de stadsgenoot. Fenerbahçe wist het verschil pas te maken na het inbrengen van Ferdi Kadioglu.

Kadioglu begon de wedstrijd als reserve, maar werd na ruim een uur voetballen alsnog binnen de lijnen gebracht door Yanal. De voormalig NEC’er was niet rechtstreeks betrokken bij de doelpunten die Fenerbahçe maakte, maar voorzag het aanvalsspel van de thuisploeg wel van nieuw elan met zijn frivole spel. Kadioglu was in de blessuretijd nog dicht bij een doelpunt, maar zijn schot scheerde uiteindelijk rakelings over.

Acht minuten na de rentree van Kadioglu opende Max Kruse de score. De Duitse aanvaller slalomde op fraaie wijze door de defensie van Basaksehir en rondde uiteindelijk beheerst af: 1-0. In de slotfase deelde Vedat Muriqi de genadeklap uit aan Basakehir, waar Eljero Elia als basisspeler 66 minuten meedeed, door te scoren na een assist van Garry Rodrigues.