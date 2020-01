Spurs op herhaling na late tegengoal; scorende Pieters uitgeschakeld

Tottenham Hotspur is er zaterdagmiddag nog niet in geslaagd om de volgende ronde van de FA Cup te bereiken. The Spurs leken lange tijd een overwinning over te houden aan een bezoek aan Southampton, maar in de slotfase kregen de Londenaren toch nog een tegengoal te verwerken. Burnley werd tegelijkertijd ondanks een doelpunt van Erik Pieters uitgeschakeld door Norwich City, terwijl West Bromwich Albion te sterk was voor West Ham United.

Southampton - Tottenham Hotspur 1-1

Christian Eriksen ontbrak aan de kant van de bezoekers en de spelmaker lijkt op korte termijn op weg naar Internazionale. Manager José Mourinho stuurde verder wel een sterk elftal het veld in, met onder meer een basisdebuut voor Gedson Fernandes. Met de nieuweling in de ploeg dacht Tottenham na een halfuur spelen op voorsprong te komen via Giovani Lo Celso, maar die treffer werd afgekeurd vanwege buitenspel bij Heung-Min Son. Niet veel later volgde ook een goede kans voor Lucas Moura, die de bal echter niet tussen de palen kreeg.

De twee ploegen begonnen daardoor met een gelijke stand aan de tweede helft, waar na een klein kwartier spelen verandering in werd gebracht door Son. De Koreaan stond na een knappe actie van Lo Celso vrij aan de zijkant van het strafschopgebied en hij schoof de bal in de verre hoek langs de uitgestoken hand van Angus Gunn. Hier leek het ondanks een grote kans voor Danny Ings in de slotfase ook bij te blijven, maar drie minuten voor tijd was het toch nog raak voor the Saints. Nadat Serge Aurier de bal op een gevaarlijke plek verspeelde, kon de instormende Sofiane Boufal de gelijkmaker uiteindelijk langs Hugo Lloris knallen.

West Ham United - West Bromwich Albion 0-1

West Ham werkte voor eigen publiek een ronduit dramatische eerste half af en keek halverwege terecht tegen een achterstand aan. Conor Townsend maakte in de negende minuut op fraaie wijze het enige doelpunt van de wedstrijd: met een krachtig schot van ongeveer vijftien meter vond de verdediger van West Brom de verre hoek. David Moyes stook zijn onvrede halverwege niet onder stoelen of banken en voerde in de rust drie wissels tegelijkertijd door. West Brom kwam in de 72ste minuut nog met tien man te staan na rood voor centrumverdediger Semi Ajayi, maar de tweededivionist wist de overwinning desalniettemin over de streep te trekken.

Burnley - Norwich City 1-2

Tim Krul ontbrak bij the Canaries en zijn plek onder de lat werd overgenomen door Ralf Fährmann. Aan de kant van Burnley was er met Pieters wel sprake van Nederlandse inbreng in een wedstrijd die na drie minuten spelen al bijna opengebroken werd door Josip Drmic. Nadat het schot van de spits op de lat was geëindigd, kregen beide ploegen kansen op meer, met een kopbal van James Tarkowski op het aluminium als voornaamste wapenfeit van Burnley in de eerste helft. In de tweede helft toonden de bezoekers zich scherper voor het doel en Grant Hanley zorgde niet lang na rust met het hoofd voor de openingstreffer. Een paar minuten later was het ook raak via Drmic en een rake knal van Pieters ten spijt slaagde Burnley er niet meer in om de achterstand weg te poetsen.

Newcastle United - Oxford United 0-0

Oxford United is actief in de derde Engelse voetbalafdeling, maar het elftal van manager Karl Robinson verweerde zich heroïsch op St. James' Park en wist uiteindelijk een replay af te dwingen. Newcastle United kreeg als verwacht de beste kansen, maar doelman Simon Eastwood hield Oxford United op de been met enkele knappe reddingen. Bij Newcastle United zal schaamte overheersen, want trainer Steve Bruce stuurde nagenoeg zijn sterkste basisteam het veld op.

Millwall - Sheffield United 0-2

Matt Smith en Aiden O’Brien kregen al vroeg twee aardige kansen namens de thuisploeg. Sheffield liet zich echter ook niet onbetuigd en de ploeg uit de Premier League was na veertig minuten spelen dicht bij de openingstreffer toen een kopbal van Phil Jagielka net niet in de rechterbovenhoek belandde. Met nog een klein halfuur te gaan trokken the Blades het initiatief toch naar zich toe via een doelpunt van Muhamed Besic en vijf minuten voor tijd zorgde Oliver Norwood voor de beslissing.

Overige uitslagen:

Brentford - Leicester City 0-1

Coventry City - Birmingham City 0-0

Portsmouth - Barnsley 4-2

Reading - Cardiff City 1-1