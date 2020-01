‘AS Roma haalt vervanger van zwaar geblesseerde Zaniolo op bij Barcelona’

AS Roma zag onlangs Nicolò Zaniolo wegvallen met een zware knieblessure en i Giallorossi zijn daarom deze maand druk op zoek naar een vervanger van de smaakmaker. Nadat eerder de namen van Suso (AC Milan), Adnan Januzaj (Real Sociedad) en Matteo Politano (Internazionale) al werden genoemd, lijken de Romeinen nu uit te zijn gekomen bij Barcelona.

Transferexpert Gianlucia Di Marzio van Sky Italia meldt zaterdag namelijk dat Roma en Barcelona dicht bij een akkoord zijn over de overstap van Carles Pérez. De 21-jarige Spanjaard zal in eerste instantie voor een halfjaar op huurbasis naar het Stadio Olimpico verkassen, waarna Roma hem voor dertien miljoen euro verplicht definitief in moet lijven.

Fonseca: 'Door blessure Zaniolo misschien toch de transfermarkt op'

Met Pérez, die tot nu toe dertien wedstrijden in de hoofdmacht van Barcelona speelde, heeft Roma eindelijk zijn gewenste versterking binnen. Politano leek in eerste instantie de vervanger van Zaniolo te worden, waarbij Leonardo Spinazzola de omgekeerde weg zou bewandelen. Nadat Politano al gekeurd was in de Italiaanse hoofdstad, kwam Spinazzola echter op zijn beurt niet door de medische keuring bij Internazionale, waardoor de deal niet doorging.

Als Pérez inderdaad vertrekt, wordt hij na Jean-Clair Todibo en Carles Aleñá, verhuurd aan respectievelijk Schalke 04 en Real Betis, de derde speler die Barcelona deze maand verlaat. De koploper van LaLiga is op zijn beurt naar verluidt nog wel bezig met de komst van een vervanger van de geblesseerde Luis Suárez en onder meer Valencia-spits Rodrigo wordt genoemd als optie.