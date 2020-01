Quique Setién kiest bij Barcelona voor gloednieuw middenveld

Frenkie de Jong gaat zijn eerste competitieminuten voor Barcelona onder Quique Setién maken. De Nederlander vormt zaterdagmiddag in en tegen Valencia een middenveld met Sergio Busquets en Arthur. Dat betekent dat Ivan Rakitic en Arturo Vidal op de bank plaatsnemen. Sergi Roberto vult de positie van rechtsback in.

De Jong moest het debuut van Setién, zes dagen geleden tegen Granada (1-0), door een schorsing aan zich voorbij laten gaan. Dit in verband met zijn tweede gele kaart in de stadsderby tegen Espanyol. De Oranje-international kwam afgelopen week wel in actie in de Copa del Rey: hij speelde negentig minuten in de 1-2 zege op UD Ibiza.

Het is de eerste keer onder Setién dat Busquets, De Jong en Arthur het middenveld van Barcelona vormen. Opvallend is ook de basisplaats voor Samuel Umtiti. Het verhaal ging dat Clément Lenglet tegen Granada ontbrak omdat hij vier gele kaarten op zak had en Sétien per se wilde dat de Fransman in Mestalla van de partij zou zijn. De basisplaats van Umtiti lijkt er echter op te duiden dat hij voorlopig de bondgenoot van Gerard Piqué is.

Bij Valencia is niet de geblesseerde Jasper Cillessen maar Jaume Domenech degene die onder de lat plaatsneemt. Verder zit Rodrigo Moreno op de bank bij los Che. De aanvaller wordt in verband gebracht met Barcelona, maar komt tegelijkertijd ook terug van een blessure.

De opstelling: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba; Busquets, Arthur, De Jong; Messi,Griezmann en Ansu Fati.