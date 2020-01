Frenkie de Jong noemt grootste verschil tussen Ajax en Barcelona

Frenkie de Jong voelt zich helemaal op zijn plek bij Barcelona. De middenvelder laat in een interview met Sport weten dat hij de rest van zijn carrière graag voor de Spaanse topclub wil spelen. De Oranje-international paste zich razendsnel aan na zijn overstap van Ajax naar Barcelona, al ziet hij zelf wel ruimte voor verbetering.

“Ik krijg veel speelminuten, daar ben ik blij mee”, vertelt De Jong in de populaire sportkrant uit Catalonië. “Mijn spel is tot nu toe oké, maar ik weet dat ik nog veel beter kan. Voor mijn optredens tot dusver geef ik mezelf een 6 à 6,5.” De Jong heeft nog geen spijt van zijn keuze voor Barcelona, dat immers niet de enige club met interesse was. “Het was altijd mijn droom om voor deze club te spelen, samen met spelers die voor mij legendes zijn. Ik leer hier echt elke dag.”

Wijlen Johan Cruijff, één van de Nederlandse voorgangers van De Jong in Camp Nou, kwam tot vijf seizoenen. “Ik hoop dat ik hier wel langer kan blijven. Misschien zelfs wel tot aan het einde van mijn carrière. Ik zie momenteel geen club in de wereld die van een hoger niveau is, of naar wie een overstap een stap hogerop zou betekenen.”

Na een half jaar verbaast De Jong zich nog altijd over de impact die Barcelona heeft. “Ajax werd ook door veel mensen bekeken en gevolgd, maar in Barcelona praten en discussiëren de mensen iedere dag over de club. Ik luister niet veel naar de radio, maar via de voetbalsites krijg ik natuurlijk wel het een en ander mee. Of het wordt me verteld door mijn familie, vrienden of teamgenoten.”

Het leven in Barcelona is eveneens aangenaam. Hij voelt zich er thuis en gewaardeerd. “Normaal draag ik bijna altijd een petje als ik de stad inga, maar als ik word herkend zijn de mensen altijd erg vriendelijk. Ze zeggen dat ik goed bezig ben, dat ze mij en de club supporten en sporen me aan zo door te gaan. Natuurlijk willen ze even een praatje maken of op de foto, maar het wordt zeker niet vervelend. Ze vallen me niet lastig.”